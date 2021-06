Visual Story Veröffentlicht am 20. Juni 2021

Mehr als 100 Menschen arbeiten im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Tiengen, viele von ihnen ehrenamtlich. Viele tragen Buttons mit der Aufschrift „Impfengel“. Doch wer sind diese Menschen? Der SÜDKURIER bekam einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des KIZ und stellt Ihnen von jeder Station die Menschen dahinter vor.

Wir stellen sie vor – die Menschen hinter dem KIZ: Wiebke Hermann (links) und Impferin Sylvia Könnecke (oben links), Lilly Tiffert (unten rechts) und Friederike Thoma.| Bild: Verena Wehrle

Die mit dem FieberthermometerHat man einen Impftermin beim KIZ in Tiengen, begegnet man an diesem Tag zuallererst ihr: Lea Groß von der Sicherheits-Agentur Geilinger aus Laufenburg misst am Eingang erst einmal Fieber – kontaktlos. Die Security