Hochrhein/Maulburg vor 1 Stunde

Bei Endress+Hauser sind die Erstimpfungen abgeschlossen. Was können andere Unternehmen lernen?

Ein Modellprojekt mit Vorbildfunktion im Gebiet der IHK Hochrhein-Bodensee: Bei E+H in Maulburg wurden in einem eigenen Impfzentrum im Betrieb Mitarbeiter gegen Corona geimpft. Ein Einblick in die Erfahrungen der vergangenen Wochen.