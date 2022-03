Im Landkreis Lörrach kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen sowie Diebstählen. Hier ein Überblick.

Zeugen gesucht: Wohnwagen gestohlen

In Rheinfelden wurde in der Schönenbergerstraße in der Nacht von Dienstag, 22. März auf Mittwoch, 23. März, ein neuwertiger Wohnwagen der Marke Knaus von einem Betriebsgelände gestohlen, wie die Polizei berichtet. Um auf das umzäunte Betriebsgelände zu gelangen, hätten die unbekannten Täter ein Schloss von einem Tor aufgebrochen. Der Diebsstahl-Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 21.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht nun Zeugen, welche in der Nacht ein Fahrzeug mit einem Wohnwagen aufgefallen ist. Erreichbar ist das Polizeirevier unter der Rufnummer 07623 7404-0.

Zwei E-Bikes aus Fahrradkeller gestohlen

Zwei E-Bikes der Marke Cube sind laut Polizei in Lörrach im Zeitraum zwischen Sonntag, 20. März, 14 bis Montag, 21. März, 11.30 Uhr gestohlen worden. Die E-Bikes seien verschlossen in einem Fahrradkeller eines Hochhauses in der Wintersbuckstraße gestanden. Der gesamte Diebstahl-Schaden beträgt laut Polizei etwa 7.000 Euro.

Hochrhein E-Bikes sind bei Dieben besonders begehrt: So sichert man sein Fahrrad richtig Das könnte Sie auch interessieren

Einbruch in eine Apotheke in Inzlingen

Unbekannte schlugen laut Polizei am Mittwoch, 23. März, gegen 2.10 Uhr, eine Glaseingangstür einer Apotheke in Inzlingen ein, um in diese zu gelangen. Aus zwei Kassen seien mehrere Hundert Euro Bargeld mitgenommen worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei nicht bekannt.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ein weiterer Einbruch im Landkreis Lörrach ereignete sich nur wenige Minuten zuvor. Denn am Mittwoch, 23. März, um 2 Uhr, hebelten Unbekannte eine Glasschiebetür eines Lebensmittelgeschäftes in Schopfheim, Auf der Gänsmatt, auf. Laut Polizeibericht versuchten sich auch eine zweite Glasschiebetür zu einer Bäckereifiliale aufzuhebeln, hätten dann aber aus unbekannten Gründen diesen Versuch nicht abgeschlossen. Vielleicht wurden sie bei der Tatausführung gestört, vermutet die Polizei. Die Höhe des Sachschadens sei nicht bekannt.