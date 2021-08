Sein Fahrrad gut zu sichern, ist ein gut gemeinter Tipp. Denn auch in der Region sind immer wieder Fahrraddiebe unterwegs. Eine Häufung der Diebstähle habe die Polizei zwar nicht feststellen können. Doch sie gibt praktische Tipps, wie sich Radfahrer am besten vor Dieben schützen können.

In den vergangenen Monaten kam es am Hochrhein immer wieder zu Diebstählen von Fahrrädern. Ein Schwerpunkt war Bad Säckingen. In den sozialen Netzwerken wurde aufgrund der Häufung und der Art der Fälle sogar vermutet, es handle sich um Diebesbanden,