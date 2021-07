Im Kreis Lörrach gibt es Ende Juli/Anfang August weitere sogenannte „Pop-Up-Impftermine“. Dazu schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung: „Angesichts der beginnenden vierten Welle sind flächendeckende Impfungen weiterhin das beste Mittel um sich selbst und auch andere zu schützen.“ Nach der guten Resonanz auf die ersten „Pop-Up“-Impfungen bietet das Kreisimpfzentrum nun weitere Impfungen vor Ort und ohne Terminvereinbarung an.

Wo finden die Vor-Ort-Impftermine statt?

28. Juli: Lörrach Wo? Bahnhofsplatz (nähe Teststation). Wann? 14-19 Uhr. Impfungen auch für Kinder? Nein 29. Juli: Lörrach Wo? St. Elisabethen-Krankenhaus. Wann? 9-13 Uhr. Impfungen für Kinder? Nein 30. Juli: Zell i.W. Wo? Teichstraße 2b (Edeka-Markt). Wann? 14-19 Uhr. Impfungen für Kinder? Ja Was? Sonderimpfaktion für Kinder und Jugendliche. Wo? Kreisimpfzentrum Haagensteg 7. Wann? 8-12 Uhr 31. Juli: Schönau Wo? Neue Mehrzweckhalle, Brand 36. Wann? 9-15 Uhr. Impfungen für Kinder? Nein 1. August: Rheinfelden Wo? Katholisches Gemeindehaus St. Josef, Friedrichstr. 32. Wann? 14-18 Uhr. Impfungen für Kinder? Ja, 14-16 Uhr 3. August: Maulburg Wo? Allemannenhalle, Sportplatzstraße 1. Wann? 9-14 Uhr. Impfungen für Kinder? Nein 4. August: Schopfheim Wo? Marktplatz vor dem Rathaus. Wann? 9-13 Uhr. Impfungen für Kinder? Nein

Welche Impfstoffe werden verimpft?

Geimpft werden laut Landratsamt generell alle Personen ab 16 (Personen unter 18 Jahren grundsätzlich mit Biontech oder Moderna). Verfügbar sind alle zugelassenen Impfstoffe von Biontech, Moderna, Astrazeneca und der Impfstoff von Johnson&Johnson, für den nur eine Impfung notwendig ist.

Lörrach Leichter zum Impftermin: Landkreis Lörrach setzt ab sofort eigenes Buchungstool ein Das könnte Sie auch interessieren

Wie sieht es mit der Zweitimpfung aus?

Bei den Impfstoffen von Binotech, Astrazeneca und Moderne findet die Zweitimpfung vier Wochen später im Kreisimpfzentrum statt.

Wer wird geimpft und was muss mitgebracht werden?

Jeder darf laut Mittelung des Landratsamtes spontan vorbeikommen. Benötigt werde ein Identitätsnachweis (Personalausweis oder Führerschein) und im besten Fall die Krankenkassenkarte. Der Impfpass kann ebenfalls mitgebracht werden, ist aber nicht zwingend notwendig. Eine Impfbescheinigung und der digitale Impfnachweis werden direkt vor Ort ausgestellt.

Kreis Waldshut Mit dem zweiten Pieks sicher in den Urlaub: Impfwillige im Landkreis können jetzt schneller zum zweiten Termin Das könnte Sie auch interessieren

Wie sieht es mit der Impfung von Kindern und Jugendlichen aus?

Seitdem die ersten Corona-Impfstoffe auch für Kinder ab 12 Jahren zugelassen sind, steigt laut Landratsamt auch im Kreis Lörrach die Nachfrage nach Impfterminen. Das Kreisimpfzentrum Lörrach bietet daher am letzten Juli-Wochenende drei Impfaktionen an, bei denen auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren geimpft werden können. An diesen Terminen können Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern ohne Termin spontan vorbeikommen. Dabei stehen Kinder- und Jugendärzte als fachliche Ansprechpartner für die Impfaufklärung bereit. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren ist die Anwesenheit mindestens eines Sorgeberechtigten unbedingt erforderlich.

Die Termine Am Freitag, 30. Juli, in Zell im Wiesental beim Edeka-Markt (Teichstraße 2b) von 14 bis ca. 19 Uhr, am Samstag, 31. Juli, im Kreisimpfzentrum Lörrach (Haagensteg 7) von 8 bis 12 Uhr sowie am Sonntag, 1. August, in Rheinfelden beim Katholischen Gemeindehaus St. Josef von 14-16 Uhr.

Weiterhin bietet das Kreisimpfzentrum Lörrach auch reguläre Impfungen für Kinder und Jugendliche immer montags an. Diese können über die neue Online-Terminvereinbarung gebucht werden.