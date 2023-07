Die Dorow-Clinic ist bekannt für ihre prominenten Gäste. Auch in dieser Woche gab es in Waldshut wieder ein bekanntes Gesicht zu behandeln. Der Opernsänger Ricardo Marinello hat in der Zahnklinik eine Reihe von Behandlungen begonnen, die ihm zum perfekten Lächeln auf der Bühne und vor den Kameras helfen soll.

Das erste Supertalent

Ricardo Marinello gewann im Jahr 2007 die erste Staffel der RTL-Sendung „Das Supertalent“ und ist seither auf den großen Klassikbühnen des Landes zuhause. Der gebürtige Düsseldorfer hat klassischen Gesang an der Robert-Schumann Musikhochschule in seiner Geburtsstadt studiert und erreichte mit seinem ersten Album Platz 22 der deutschen Charts.

Nachdem es um den lyrischen Tenor in den letzten Jahren eher still war, wurde er über Nacht zum Social-Media-Star mit mittlerweile 90 Millionen Klicks auf Instagram. Seitdem geht es für den 34-Jährigen durch die ganze Welt. Auch ein neues Album, dass in den Abbey Roads Studios in London aufgenommen werden soll, ist in Planung, teilt sein Manager mit.

Marinello auf dem Weg zum perfekten Lächeln

Andreas Dorow, der Leiter der Zahnklinik, erklärt, dass der Aufenthalt des Supertalents mit einer Reihe von Zahnbehandlungen im Zusammenhang stehe.

Andreas Dorow ist Chefarzt und ärztlicher Leiter der Dorow-Clinic, die Ricardo Marinello behandelt hat. | Bild: Dorow-Clinic Waldshut

„Bei ihm geht es gerade richtig los, mit vielen Fernsehauftritten, da will er natürlich, dass alles perfekt ist“, sagt Dorow. In späteren Behandlungen gehe es dann auch um die Erneuerung von Füllungen, auch eine Zahnspange soll es für den Opernsänger geben, um die „leicht schiefen Zähne“ gerade zu rücken, bestätigt der Chefarzt.

Der Tenor aus dem Rheinland habe außerdem ein Problem mit Zähneknirschen. Daher soll Ricardo Marinello auch eine Beißschiene in Waldshut angepasst bekommen. „Marinello hat offene Zähne, daher ist er sehr schmerzempfindlich“, so Andreas Dorow. „Wir müssen viel mit Betäubung bei ihm arbeite, aber damit kennen wir uns aus“, ergänzt er.

Waldshut gefällt dem Supertalent-Sieger gut

Ricardo Marinello habe es „in der Region unfassbar gut gefallen“, bestätigt sein Management. Die Fahrt durch die schöne Gegend habe alle beeindruckt, sonst würde er auch nicht wiederkommen. Er sei auch sehr dankbar für den Umgang mit ihm und der Freundlichkeit des Teams, hieß es weiter.

Stars am Hochrhein sind übrigens keine Seltenheit. Viele Prominente wie Reality-Star Daniela Katzenberger kommen immer wieder in die Gegend. Einige bekannte Persönlichkeiten kommen auch von hier. So beispielsweise Musiker Max Mutzke, der aus Waldshut stammt, Comedian Hazel Brugger, die im schweizerischen Dielsdorf aufgewachsen ist, oder die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, die Wehr groß wurde.

Auch die Zahnklinik Dorow sieht sich eng mit der Region verbunden. „Immer wieder werden wir gefragt, ob wir nicht in Köln einen Standort eröffnen wollen, doch uns gefällt es hier an der Schweizer Grenze besser“, sagt Andreas Dorow.

Zum Dank ein spontaner Auftritt

Ricardo Marinello singt in der Dorow Clinic in Waldshut Video: Moritz Ihlemann-Burkhart

Obwohl Ricardo Marinello nach seiner Behandlung aufgrund der Betäubung kaum sprechen konnte, wollte sich der 34-Jährige bei den Ärzten bedanken und sang für die Ärzte und die Patienten im Wartezimmer. Alles seien sehr gerührt gewesen von der Stimme des Tenors, aber auch von seiner Art, berichten die Klinik und Marinellos Manegement übereinstimmend.

Ricardo Marinello wird für die weiteren Behandlungen auch wieder in Waldshut sein und wie andere Prominente auch die Atmosphäre am Hochrhein genießen. Mit der Zahnbehandlung bekommt Ricardo Marinello auch noch ein Andenken an die Region, dass er auf den großen Bühnen der Klassik präsentiert.