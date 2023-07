Die Promidichte in der Großen Kreisstadt steigt: Erst vergangene Woche war Opernsänger Ricardo Marinello, Gewinner der ersten Staffel der RTL-Show „Das Supertalent“, für ein perfektes Lächeln in der Dorow-Klinik in Waldshut, diese Woche folgt der nächste Promi: Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberger verrät, was sie in der Klinik machen lässt

Sie ist keine Unbekannte in der Klinik. Bereits im Jahr 2021 hat sie sich in der Schönheitsklinik in Lörrach ihre Brüste machen lassen. Seit einiger Zeit will nun auch sie ein strahlend schönes Lächeln.

„Ich stehe in der Öffentlichkeit und da wird auf alles geachtet, vor allem auch auf die Zähne“, sagt die 36-Jährige wenige Minuten vor ihrer Behandlung.

Für eine leichte Zahnkorrektur trägt Daniela Katzenberger diese Schienen. Die müssen regelmäßig angepasst werden, weshalb die 36-Järhige öfter zu Besuch in der Waldshuter Dorow-Klinik ist. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Mit Kunststoff-Schienen, die fast unsichtbar sind, sollen die Zähne in die richtige Form gebracht werden. „Für mich die richtige Methode, denn die Schienen sind auch vor der Kamera eigentlich nicht zu sehen und sind zudem nicht schädlich für gesunde Zähne“, sagt Daniela Katzenberger.

Während sich Daniela Katzenberger die Zähne korrigieren lässt, sind Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia in einer Drogerie direkt an der Dorow-Klinik einkaufen.

„Auf Mallorca gibt es kein dm, deshalb kaufen wir hier gerne ein“, verrät die Blondine.

Und warum lässt sich „die Katze“ ihre Zähne in der Dorow-Klinik korrigieren und nicht auf Mallorca?

„Ich fühle mich hier einfach wohl. Schon nach meiner Brust-OP war ich von dem Ergebnis und dem Team hier völlig begeistert‘, erzählt Daniela Katzenberger. Vor allem auch die Beziehung zu ihrer Zahnärztin Reem Jarmoukli sei schon fast freundschaftlich.

„Mir ist das Menschliche einfach total wichtig.“ Und auch Zahnärztin Reem Jarmoukli sagt: „Es ist immer schön, wenn Daniela da ist.“

Daniela Katzenberger (Mitte) kurz vor ihrer Behandlung mit Zahnärztin Reem Jarmoukli und Arzt Philipp Winterhalder. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Von der Klinik erfahren hat Daniela Katzenberger, die auch „die Katze“ genannt wird, über eine bekannte YouTuberin. „Die hat sich ihren Po hier machen lassen, und ich hab sie dann einfach angeschrieben und gefragt, in welcher Klinik sie war.“

Sie mag den Dialekt und den Döner

Auch der Hochrhein gefällt Daniela Katzenberger. Wie gut, zeigt sie aktuell in einer Story auf ihrem Instagram-Account, der mehr als 2,2 Millionen Follower hat.

Daniela Katzenberger ließ sich 2021 in der Klinik des Waldshuter Schönheitschirurgen Andreas Dorow operieren. (Archivbild) | Bild: Dorow-Clinic

„Alles ist hier so schön grün. Außerdem habe ich selbst mal im Schwarzwald gelebt und mein Mann kommt ja aus Freudenstadt und hat eine ganz besondere Beziehung zu der Region. Und ich mag den Dialekt, der meinem pfälzischem ähnlich ist.“

Auch kulinarisch hat der Hochrhein für den TV-Reality-Star etwa zu bieten

Wer jetzt an Maultaschen und Spätzle denkt, liegt aber falsch. Gutes deutsches Essen liebt die Blondine zwar, aber ihr hat es in Waldshut etwas anderes angetan: „Der Döner. Der schmeckt hier richtig gut und außerdem gibt es auf Mallorca keinen“, sagt Daniela Katzenberger.

Auch ein Kinobesuch steht die Tage auf dem Programm, und zwar im Albrecht-Kino in Waldshut. „Ich will mit Sophia den neuen Barbie-Film schauen.“

Hotel in Waldshut-Tiengen

Wenn Daniela Katzenberger mit ihrer Familie in Waldshut-Tiengen zu Besuch ist, übernachtet sie in einem Hotel in der Stadt. „Wir bleiben meisten zwei bis drei Tage.“ Danach geht es von Basel wieder in Richtung Mallorca. „Das ist ja quasi ein Katzensprung“, sagt die gebürtige Ludwigshafenerin und lacht.

Und auch der nächste Trip in die Große Kreisstadt ist geplant. „Zu meinem Geburtstag im Herbst schenke ich mir eine Behandlung in der Dorow-Klinik.“ Diesmal sollen ihre Besenreißer dran glauben.

