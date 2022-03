Kinderhilfswerk Ukraine

Seit vielen Jahren in der Ukraine aktiv ist der Verein Kinderhilfswerk Ukraine mit Sitz in Wehr und Bad Säckingen. Die Not sei gerade bei der Bevölkerung auf dem Land seit langem groß gewesen, schildert der Vorsitzende Marian Heinz. Durch den Krieg habe sie noch zu genommen. Der Verein betreibt eine Missionsstation im westukrainischen Sarny, der derzeit einerseits Anlaufpunkt für Menschen ist, die aus den Kampfgebieten fliehen, andererseits aber auch Drehscheibe für die Verteilung von Hilfsgütern ins ganze Land, wie der Vorsitzende Marian Heinz erklärt.

Vorwiegend benötigt der Verein Geldspenden, da Lebensmittel und Brennmaterialien möglichst vor Ort eingekauft werden.

Spendenkonto des Kinderhilfswerks Ukraine

Volksbank Rhein-Wehra

Kontonummer: 429 66 304

Bankleitzahl 684 900 00

IBAN DE10 6849 0000 004 296 6304

BIC GEN0DE61BSK

Sachspenden:

Einen ersten Transport mit Sachspenden wird er Verein am Samstag, 5. März, losschicken. Weitere Transporte sollen folgen. Gesucht werden aktuell vor allem Matratzen, Iso-Matten, Schlafsäcke, Verbandsmaterial und Decken – alles in möglichst hoher Qualität.

Das Lager befindet sich auf dem Werksgelände der Schluchseewerk AG in Rhina.

Adresse: Säckinger Straße 67, 79725 Laufenburg

Öffnungszeiten: Donnerstag, 3. März, 9 bis 14 Uhr.

Kontakt:

Marian Heinz: Telefon: 07762/523806; Fax: 07762/523772; E-Mail: marian@kinderhilfswerk-ukraine.de

Maria Fritz: Telefon: 07761/3468; E-Mail: maria.fritz@kinderhilfswerk-ukraine.de

Weitere Informationen: www.kinderhilfswerk-ukraine.de

Deutsches Rotes Kreuz

Alle Aktivitäten des DRK mit Stoßrichtung Ukraine werden vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes in Genf koordiniert. Vorwiegend werden Geldspenden benötigt.

Hierzu können alle direkten Informationen via www.drk.de/nothilfe-ukraine abgerufen werden.

Darüber hinaus baut der DRK Kreisverband Säckingen in Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden Waldshut, Lörrach und Müllheim einen Suchdienst auf, der zum 1. Juni beginnen soll und der hier lebende Angehörige bei der Suche von Vermissten im Kriegsgebiet unterstützen soll.

Übernachtungsplätze für Geflüchtete:

Wenn Sie praktische Hilfe anbieten und Geflüchteten eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellen wollen, können Sie Ihr Angebot im Internet auf einer geeigneten Plattform platzieren, zum Beispiel hier: https://elinor.network/gastfreundschaft-ukraine/

Der Landkreis Lörrach bereitet sich mit seinen Städten und Gemeinden auf die Unterbringung und Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine vor. Zudem hat der Landkreis für konkrete Fragen, beispielsweise zur privaten Unterbringung von Geflüchteten oder zur Verfügungstellung von Wohnraum für Geflüchtete die E-Mail Adresse ukrainehilfe@loerrach-landkreis.de eingerichtet.

Weitere Initiativen:

Die Redaktion nimmt weitere Hilfsinitiativen in die Liste auf. Informationen nimmt die Redaktion gerne per E-Mail entgegen: hochrhein.aktion@suedkurier.de

