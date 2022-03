Peter Haarmann verlässt am Freitagmorgen seine Hausarztpraxis, um mit Mitarbeiter Simon Endres an der polnisch-ukrainischen Grenze auszuhelfen. Der privat organisierte Einsatz kam innerhalb weniger Tage zustande.

„Ich will meinen Teil beisteuern“, sagt Peter Haarmann, Hausarzt in Stühlingen, über seinen zweiwöchigen Hilfseinsatz an der polnisch-Ukrainischen Grenze. Gemeinsam mit Simon Endres, einem Mitarbeiter seiner Praxis, ist er am 4. März in