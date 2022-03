von Yvonne Würth

Eine Hilfsaktion für die Ukraine fand am Samstag im Feuerwehrgerätehaus Oberwangen statt. Die Feuerwehrabteilung Wangen sammelte und verpackte Sachspenden der Bürger der Region auf 25 Paletten, außerdem gab es Geldspenden in Höhe von 810 Euro.

Das Ehepaar Sperisen organisierte bereits zahlreiche Transporte in die Ukraine, die Sachspenden wurden mit einem Lastwagen der LOG Group GmbH in die Ukraine gefahren. Familie Sperisen ist nun auf der Suche nach Wohnungen und Zimmern für ukrainische Flüchtlinge, dabei handelt es sich auch um Familien der Fahrer der LOG.

Die Feuerwehr Stühlingen-Wangen sammelte Hilfsgüter für die Ukraine. Im Bild von links: Ortsvorsteher Matthias Utz, Abteilungskommandant Daniel Blattert, Maschinist Hansi Otteny, Jugendausbilder Björn Bernhard, Tino Neukum, Gina Steinle, Patrick Kromer, Laura Otteny, stellvertretender Abteilungskommandant Bernd Otteny, Manuel Albert. | Bild: Yvonne Würth

Bürgermeister Joachim Burger hatte zu Beginn der Woche einen Aufruf gestartet: „Auch Firmen sind vom Krieg in der Ukraine betroffen. Gerade im Speditionsgewerbe kommen viele Fahrer aus der Ukraine. Das gilt auch für die LOG Group. Sie sind jetzt in großer Sorge um ihre Fahrer und deren Familien. Auch Sie können helfen.“

Ingo Neukum von der Feuerwehrabteilung Stühlingen-Wangen hatte die Idee, eine Sammelaktion im Feuerwehrhaus Oberwangen durchzuführen. Die Feuerwehr-Kameraden griffen diese Idee gerne auf. Am Samstag war von 10 bis 13 Uhr ein Kommen und Gehen, denn zahlreiche Bürger aus Stühlingen und den umliegenden Gemeinden hatten ihre Spenden vorbeigebracht.

Stets bereit für den Einsatz ist die Stühlinger Feuerwehrabteilung Wangen. Das Löschfahrzeug wurde so geparkt, dass die Kameraden auch am Samstag hätten ausrücken können für einen Einsatz. Am Samstag sammelten Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau Hilfsgüter für die Ukraine. | Bild: Yvonne Würth

„Es war eine spontane Idee, und es sind doch viele Sachen zusammengekommen“, erklärte Abteilungskommandant Daniel Blattert beim Fototermin. Neben Kleidung und Decken wurden Schlafsäcke, Hygieneartikel, Batterien, Kerzen, Taschenlampen gesammelt. Auch alles rund ums Kind wie Windeln, Babynahrung und Brei.

Diese Spenden werden benötigt Außer Geldspenden freut sich das Ehepaar Sperisen über Lebensmittel und Hygieneartikel, bittet aber darum, dass keine Kleider mehr abgegeben werden. Die Geldspenden werden für die Konvois (Proviant, Übernachtung, Maut und Diesel) sowie den Arzt verwendet. Der Stühlinger Mediziner Peter Haarmann und ein Mitarbeiter seiner Praxis sind aktuell für zwei Wochen mit einem Wohnmobil an der Grenze zur Ukraine im Einsatz. Einen Überblick, welche Organisationen aus der Region vor Ort Hilfe leisten und wie Sie diese unterstützen können, finden Sie hier.

Trotz der großen Mengen an Sachspenden, die zusammenkamen, sei es kein riesiger organisatorischer Aufwand für die Kameraden gewesen, so Blattert. Systematisch war die Fahrzeughalle vorbereitet worden, die Kameraden hatten im Vorfeld für den Transport leere Kartons und Paletten von Firmen gesammelt. „Wenn ich einen Aufruf mache in der Whats-App-Feuerwehr-Gruppe, dauert es keine fünf Minuten, bis sich alle melden.“

Die zehn Helfer der Feuerwehrabteilung Stühlingen-Wangen sind ein eingespieltes Team beim Verpacken der Sachspenden für die Ukraine. Bürgermeister Joachim Burger hatte zu Beginn der Woche einen Hilfeaufruf gestartet, das Ehepaar Sperisen sorgt über die Firma LOG Group Stühlingen für den Transport in die Ukraine. | Bild: Yvonne Würth

Für die Hilfsaktion waren zehn Helfer vorgesehen, weitere standen bereit. Ortsvorsteher Matthias Utz und Laura Otteny unterstützten den Kommandanten Daniel Blattert, seinen Stellvertreter Bernd Otteny, Hansi Otteny, Björn Bernhard, Tino Neukum, Gina Steinle und Patrick Kromer von der Feuerwehrabteilung Wangen.

Jeweils getrennt in großen Kartons wurden Spenden wie Decken, Hygieneartikel und Kleidung gesammelt. Lebensmittel wurden in kleineren Kartons gemischt, damit die Familien in der Ukraine gleich mit allem versorgt werden können. „Sobald wir durch sind, kommt LOG und holt alles ab“, so Abteilungskommandant Daniel Blattert. Trotz der Sammelaktion waren die Kameraden die ganze Zeit bereit für einen Einsatz gewesen, erklärt Daniel Blattert. Das Löschfahrzeug wurde so geparkt, dass jederzeit ausgerückt werden könnte.

Die Sachspenden der Bürger aus Stühlingen und der Region wurden am Samstag zentral im Feuerwehrgerätehaus Oberwangen von den Feuerwehrmännern sortiert und für den Transport verpackt. Im Bild ist Abteilungskommandant Daniel Blattert zu sehen. | Bild: Yvonne Würth

Was aktuell gebraucht werde, seien Mietwohnungen für die ukrainischen Angehörigen der Mitarbeiter der LOG Group Stühlingen. Auch bittet Rolf Sperisen um Geldspenden, um die Kosten für die Hilfs-Transporte ausgleichen zu können: „Wir haben uns ja darauf eingestellt, dass wir zwei oder auch vier LKWs an die Grenze zur Ukraine bringen werden auf unsere Kosten. Aber dass wir jetzt mit so viel Spenden überrannt werden und aus allen Teilen des Landes zu uns kommen, mit dem hätten wir nie gerechnet.“

