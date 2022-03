Am Samstag startete der mit 23 Tonnen Hilfsgütern beladene LKW mit ukrainischem Kennzeichen vom Gelände des Schluchseewerks im Namen des Kinderhilfswerkes Ukraine Wehr. Dort waren die gespendeten Waren gelagert, die die vielen fleißigen Helfer zuvor gesammelt hatten. Dazu gehörten neben Lebensmitteln, Medikamente, Verbandsmaterial, Hygienematerial, WC-Papier, Isomatten, Matratzen, Decken, Spielzeug und vieles mehr.

In der Lagerhalle beim Schluchseewerk in Laufenburg-Rhina stapeln viele Hilfsgüter, die für weitere Transporte bereitliegen.

Die Beladung des Lastwagens besorgten die Mitglieder des Kinderhilfswerks Ukraine. Neben vielen freiwilligen Helfern, die sich spontan an der Aktion beteiligten, wurden sie zusätzlich von der Freiwilligen Feuerwehr Laufenburg mit ihrem Kommandanten Julio Munoz-Gerteis unterstützt, sodass insgesamt 25 Personen dafür sorgten, dass sich der Transport gegen 12 Uhr auf den Weg in die Ukraine machen konnte. Ein Weg, der nicht ungefährlich ist.

Kinderhilfswerk Ukraine Der Verein versteht sich als überkonfessionelles, christliches Missions- und Hilfswerk. Der Verein übernimmt besondere soziale Verantwortung für die notleidende Bevölkerung, im besonderen für Kinderheime, Waisenheime, Ausbildung und Krankenhäuser. Ziel ist die kontinuierliche, unentgeltliche Versorgung bestimmter Projekte mit Lebensmitteln und Verbrauchsartikeln. Der Verein arbeitet im In- und Ausland mildtätig. Wer den gemeinnützigen Verein mit einer Mitgliedschaft (30 Euro pro Monat) oder einer einmaligen Spende unterstützen möchte, kann dies tun. Die Kontaktadresse ist Maria Fritz, Rebbergweg 9, 79713 Bad Säckingen, Telefon 0151/14¤92¤35¤89. E-Mail: maryfritz@gmx.de. Mehr Infos auf der Hompage des Vereins

Der Verein hat schon – bevor Wladimir Putin den Krieg vom Zaun brach – bedürftige Kinder und ihre Angehörigen in der Ukraine durch Geld- und Sachspenden regelmäßig unterstützt, sodass es ihm jetzt möglich war, mit einer vorhandenen Infrastruktur verstärkt Hilfe zu leisten, die auch wirklich vor Ort ankommt. Der Verein wird in den nächsten Wochen weitere Sammelaktionen und Transporte organisieren, die auf der Website des Vereins veröffentlicht werden. Für solche weiteren Hilfstransporte in nicht umkämpfte Gebiete der Ukraine sucht das Kinderhilfswerk noch Speditionen.

Die Freiwillige Feuerwehr Laufenburg unter der Leitung von Kommandant Julio Munoz-Gerteis unterstützt mit fünf Helfern das Beladen des Transports nach der Ukraine, den das Kinderhilfswerk Ukraine am Samstag organisiert hat.

Deshalb war die Feuerwehr auch in Rücksprache mit Bürgermeister Ulrich Krieger und Kommandant Markus Rebholz bereit, beim Beladen des riesigen Lastwagens zu helfen. Dank der erfahrenen Organisation durch das regional ansässige Kinderhilfswerk Ukraine mit ihrem Vorsitzenden Marian Heinz, der Stellvertreterin Maria Fritz und den unzähligen freiwilligen Helfern war das Hilfsmaterial zuvor in beschriftete Bananenkisten verpackt worden, sodass das Beladen zügig vorangehen konnte. Die unterschiedlich schweren Kartons und alle anderen Waren wurden akribisch und sorgsam auf der Ladefläche verstaut.

Bild: Kinderhilfswerk Ukraine