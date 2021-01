von Monika Olheide, Melanie Völk

Bei fünf Proben aus dem Landkreis Waldshut wurden Variationen des Coronavirus (VOC) nachgewiesen. Darüber hat das zuständige Labor das Gesundheitsamt informiert. Die Tests wurden vom Labor Clotten in Freiburg zur Untersuchung an die Charité in Berlin weitergeleitet, informierte Susanna Heim, Sprecherin des Landkreises Waldshut, am Dienstag auf Anfrage.

Um welche Mutation handelt es sich?

Um welche Form der Mutation es sich handelt – der britischen, der südafrikanischen oder der brasilianischen – steht laut Landratsamt Waldshut noch nicht fest. Dies werde derzeit untersucht.

Stehen die Fälle in einem Zusammenhang?

Wie das Landratsamt Waldshut in einer Mitteilung informiert, stehen die Fälle – nach erster Analyse – nicht in einem Zusammenhang. Das Gesundheitsamt kläre derzeit die Details der Infektionen ab. Zudem werden in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt die möglichen Kontaktpersonen ermittelt.

Labore untersuchen Mutationen Die Labore untersuchen nun vermehrt Proben auf das Vorliegen einer Mutation. Bei einem positiven Ergebnis (Mutation) erfolgt eine vertiefte Untersuchung, die eine Zuordnung der Virusvariante ermöglicht. Dieser Prozess sei nun bei den fünf Proben aus dem Landkreis Waldshut im Gange, informiert das Landratsamt.

Wie sieht die Quarantäne bei Mutationen aus?

Das Gesundheitsamt geht laut Mitteilung bei Infektionen mit einer der Virusmutationen hinsichtlich der Quarantäne streng vor: Statt der derzeit üblichen 10 Tage werden sowohl für die infizierte Person als auch für die Kontaktperson 14 Tage Quarantäne angeordnet, außerdem werden auch Kontaktpersonen zweiten Grades in Quarantäne geschickt. Am Ende der Quarantäne muss ein negatives PCR-Ergebnis vorliegen.

Wie sieht die Lage in der Schweiz aus?

Den ersten laborbestätigten Fall der britischen Virus-Mutante B.1.1.7. gab es am 27. Dezember 2020 im Kanton Aargau. Mittlerweile sind es insgesamt 38 bekannte Fälle, davon wurden vier am 26. Januar gemeldet. Auch im Kanton Basel-Landschaft wurde die Mutante im Januar erstmals nachgewiesen.

Der Kanton Schaffhausen meldete am 24. Januar das erste Mal eine Virus-Mutation. Stand 27. Januar, gibt es drei bestätigte Infektionen mit der Virusvariante B.1.1.7.