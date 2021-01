Schweiz/Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 24 Minuten

Fast 1000 Nachweise von mutierten Coronaviren in der Schweiz: Gelangen die neuen Virusvarianten auch über die Grenze nach Deutschland?

In der Schweiz steigt die Zahl der erkannten Mutationen des Coronavirus an. Auf deutscher Seite sind in der Grenzregion bislang zwei Fälle im Kreis Konstanz bekannt, im Kreis Waldshut werden zwei Verdachtsfälle geprüft. Die Gesundheitsämter lassen das Virenmaterial nur im Verdachtsfall auf die Mutationen hin untersuchen.