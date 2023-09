Die Polizei zieht in ihrer Pressemitteilung eine traurige Bilanz vom Wochenende mit einigen, teils schweren Motorradunfällen, bei denen ein Biker starb und zwei schwer verletzt wurden. Laut Angaben musste die Verkehrspolizei zwischen Freitag, 1. September, 18.30 Uhr, und Sonntag, 3. September, 14 Uhr, zu fünf Unfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern ausrücken.

Unfall zwischen Detzeln und Tiengen

Der erste Motorradunfall ereignet sich am Freitag, 1. September, 18.40 Uhr, auf der L159 zwischen Tiengen und Detzeln. Das Auto einer 35-Jährigen stieß mit dem Motorrad eines 46-Jährigen zusammen. Der Biker wollte das Auto überholen. Die Frau wollte aber links abbiegen. Es krachte. Der Biker hatte Glück, er wurde leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen: 13.500 Euro.

Unfall zwischen Detzeln und Untermettingen

Ebenfalls auf der L159, im Steinatal zwischen Detzeln und Untermettingen, verunglückte am Samstag, 2. September, 10.20 Uhr, eine 38-jährige Motorradfahrerin. Vermutlich wegen eines Fahrfehlers kam sie von der Straße ab, krachte in die Schutzplanke und wurde leicht verletzt. Der Rettungshubschrauber flog die Frau in die Klinik. Schaden: 8.500 Euro.

Unfall zwischen Bettmaringen und Stockenmühle

Ein 18-Jähriger kam am Sonntag, 3. September, 12.15 Uhr, auf der L159 zwischen Bettmaringen und Stockenmühle in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte mit seiner Maschine im Grünstreifen. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Unfall zwischen Bonndorf und Ebnet

Bei einem Unfall auf der L170 zwischen Bonndorf und Ebnet wurde am Samstagnachmittag eine 55-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie rutschte in einer Linkskurve mehrere Meter mit ihrer Maschine, stürzte eine Böschung hinab und krachte in einen Baum. Der Rettungshubschrauber brachte sie in die Klinik. Schaden: 7000 Euro.

Tödlicher Unfall zwischen Steinasäge und Ebnet

Ein 59-Jähriger Motorradfahrer kam am Sonntag, 13.40 Uhr, nach einem Unfall auf der L170 zwischen Steinasäge und Ebnet ums Leben. Seine Maschine hatte eine andere gestreift, auf der ein 61-Jähriger und seine Sozia (56) gesessen hatten. (pm/neu)