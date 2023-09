Ein Motorradfahrer (59) ist am Sonntagnachmittag, 13.40 Uhr, auf der L170 bei Bonndorf, zwischen Ebnet und Steinasäge, tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, streiften sich zwei Motorräder in einer Kurve. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Fahrer auf dem anderen Motorrad und dessen Sozia wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 30.000 Euro an.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) bittet Zeugen, sich zu melden. (pm/neu)