von Monika Olheide und Markus Baier

Der Blick zurück: Was von 23. bis 29. Oktober los war

Sie haben im Nachrichtendschungel den Überblick verloren? Kein Problem, da helfen wir gerne mit diesem Wochenrückblick.

Und was ist eigentlich mit Corona? Auch dieses Thema beschäftigt uns weiter.

Lauchringen: Künftig soll es keine Rückstaus mehr geben

Intensive Verdichtung und sensible Glättung des frisch eingebauten Betons sind wichtige Arbeitsvorgänge für die spätere korrekte Beschaffenheit des Kreisverkehrs. Polier Ernst Sutter von der bauausführenden Straßenbaufirma Schleith (Dritter von links) überwacht die richtige Ausführung der erforderlichen Handarbeiten. | Bild: Herbert Schnäbele

Bei der Abfahrt A98 zur B314 entsteht ein neuer Kreisverkehr: Der Kreisel soll vor der Inbetriebnahme der Ortsumfahrung Oberlauchringen am 24. November freigegeben werden. Dieter Bollinger und Andreas Frey vom Regierungspräsidium Freiburg erklären die Maßnahme. Erfahren Sie hier mehr über das Bauprojekt.

Hochrhein: Tanken in der Schweiz lohnt sich wieder

Tanken lohnt sich in Deutschland derzeit noch immer mehr als in der Schweiz. Wie lange dies so bleiben wird, ist aber fraglich. | Bild: Peter Rosa

Die Benzinpreise steigen nicht nur in Deutschland, sondern auch in unserem Nachbarland. Aber an den schweizerischen Zapfsäulen ist ein Liter Super 95 immer noch teils wesentlich günstiger, als auf deutscher Seite des Hochrheins. Die Preisunterschiede liegen zwischen 7 und 29 Cent. Wir haben die Preise dies- und jenseits der Grenze verglichen.

Region: Das Stromnetz passt sich dem Wetter an

In welche Richtung es in Sachen Gurtweiler Umspannanlagen weitergeht, ist derzeit noch ungewiss. Die Entscheidung hängt von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur Verlegung aller Anlagen auf den Hungerberg ab. | Bild: Peter Rosa

Der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW stellt seine Freileitungen auf witterungsabhängigen Betrieb um. Bei Regen, Wind und tiefen Temperaturen soll mehr Strom transportiert werden können. Dafür werden Masten und Leitungen jetzt mit Wetterstationen ausgestattet. Erfahren Sie hier mehr darüber.

Hochrhein: Der Alptraum einer Auswanderung

Meer und Strand haben eine verlockende Wirkung: Viele Rentner aus Deutschland lockt es im Ruhestand nach Spanien, hier das ebenfalls in der Provinz Alicante liegende Benidorm. Doch der Umzug sollte wohl überlegt sein. | Bild: Manuel Lorenzo

Den Ruhestand im Ausland zu verbringen – das war wie bei vielen anderen auch der große Traum von Elisabeth und Harald Feuchtmann. Doch am Ende kam alles anders. Und nun kommt auch noch eine horrende Steuernachforderung aus Spanien dazu. Nun wollen die Freudenmanns über Tücken des Auswanderns informieren und aufklären.

Bad Säckingen: Stadt will marode Hochrhein-Eggbergklinik abreißen

Die ehemalige Hochrhein-Eggbergklinik, ein leerstehendes Gebäude, das zeitweise von ungebetenen Gästen bewohnt wird. 2020 gab es einen Datenskandal, in dem Gebäude wurden alten Patientenakten gefunden. Hier entstand auch das Bild. (Archivbild) | Bild: Baier, Markus

Die ehemalige Hochrhein-Eggbergklinik ist ein leerstehendes Gebäude, das zeitweise von ungebetenen Gästen bewohnt wird. Die ehemalige Klinik steht seit Jahren leer und zerfällt zusehends. Gegen den Besitzer läuft ein Zwangsvollstreckungsverfahren. Erfahren Sie hier mehr über die neuen Pläne.

Waldshut-Tiengen: Corona-Kontrollen in der Gastronomie

In diesem Lokal in der Waldshuter Kaiserstraße werden Gäste aufgefordert, sich mit der Luca-App zu registrieren. Der erforderliche QR-Code befindet sich im Speisekartenständer auf den Tischen. (Aufnahme vom 26.10.2021) | Bild: Schlichter, Juliane

Die Bilanz der intensivierten Kontrollen in Waldshut-Tiengen: Ein Drittel der überprüften Betriebe verstößt gegen die Corona-Regeln. Die Mehrheit der Gastronomen zeigt aber Verständnis für die Maßnahmen. Erfahren Sie hier mehr über die Kontrollen am Hochrhein.

