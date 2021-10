von Monika Olheide und Markus Baier

Der Blick zurück: Was von 16. bis 22. Oktober los war

Sie haben im Nachrichtendschungel den Überblick verloren? Kein Problem, da helfen wir gerne mit diesem Wochenrückblick.

Und was ist eigentlich mit Corona? Auch dieses Thema beschäftigt uns weiter.

Klettgau: Nach sexuellen Übergriff auf Schulkind: Hinweise gehen bei Polizei ein

Der Schatten von einem Mann und einem schaukelnden Kind. (Symbolbild) | Bild: Julian Stratenschulte, dpa

Die Ermittlungen der Polizei zu dem sexuellen Übergriff am 18. Oktober im Klettgauer Ortsteil Grießen laufen auf Hochtouren. Eine Mutter und Erzieherin äußert sich nun zu dem Vorfall und betont, wie wichtig präventive Maßnahmen sind. Lesen Sie hier mehr zu dem Vorfall und dem Stand der Ermittlungen.

Hochrhein: Coronatest-Tourismus: Günstige Preise locken Schweizer

Perihan Demir von der Schwarzwald-Apotheke in Bad Säckingen. | Bild: Dennis Kalt, AZ

60 Prozent der Kundinnen und Kunden, die sich in der Schwarzwald-Apotheke in Bad Säckingen auf Covid-19 testen lassen, kommen aus der Schweiz. Die Antigenschnelltests in Deutschland gibt es bereits ab umgerechnet 11 Franken – und damit deutlich günstiger als in der Schweiz. Erfahren Sie hier mehr dazu.

Hochrhein: Wie geht es mit dem Homeoffice nach Corona weiter?

Arbeiten im Homeoffice. Wird das auch nach der Pandemie möglich sein? | Bild: fizkes - stock.adobe.com

Seit Corona ist mobiles Arbeiten in vielen Berufen üblich. Viele Arbeitnehmer schätzen das Arbeiten von zuhause – doch es gibt auch Nachteile. Wie soll es nach der Pandemie weitergehen? Und wie stehen die Firmen zu einem Recht auf Home Office? Sechs große Arbeitgeber geben Antworten.

Bad Säckingen: Wenn das Sprechen zur Qual wird

Ortsvorsteher und Stadtratsmitglied Fred Thelen in seinem Büro im Wallbacher Rathaus. | Bild: Mario Wössner

Rund 800.000 Menschen in Deutschland stottern. Der Wallbacher Ortsvorsteher Fred Thelen ist einer von ihnen. Trotz vieler Rückschläge hat er sich von seiner Sprachstörung nie unterkriegen lassen – und geht offen damit um. Er spricht über sein Leben mit dem Stottern.

Ühlingen: Hier steht die erste Wasserstoff-Tankstelle am Hochrhein

Die erste Wasserstofftankstelle am Hochrhein steht in Ühlingen. | Bild: David Rutschmann

Die Ühlinger Firma IGT hat sich dem Wasserstoff verschrieben – und ist in der Nische äußerst erfolgreich. Europaweit warten Vater Marcus und Sohn Julian Wasserstoff-Tankstellen. Vor Kurzem betankten sie den Wasserstoff-Bus, der testweise im Landkreis eingesetzt wurde. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Der Blick nach vorn

Sandra Buhmann. | Bild: Verena Wehrle

Schausteller haben Hoffnung: Vor ziemlich genau einem Jahr fragten wir bei den Schaustellern der Bad Säckinger Chilbi, wie sie die Corona-Zeit überstehen. Damals ging es ihnen sehr schlecht. Wir trafen sie erneut. Mittlerweile scheint die Stimmung zwar um einiges besser. Aber: Es gibt immer noch welche, die sich nur mit anderen Jobs über Wasser halten können. Hier geht es zur Portraitserie.

Abfüllanlage der Sterilproduktion im Novartis-Werk in Stein/AG. (Archivbild) | Bild: Novartis

Novartis füllt bald auch in Slowenien Impfstoff ab: Der Pharmakonzern Novartis wird künftig in Slowenien 24 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs abfüllen. Welche Auswirkung hat das auf den Produktionsstandort Stein gegenüber von Bad Säckingen? Erfahren Sie hier mehr darüber.

Der IRE zwischen Ulm und Basel (Archivbild). | Bild: Mommsen, Kerstin

Bald keine Direktverbindung mehr nach Ulm: Neue Fahrzeiten, neue Fahrzeuge, zusätzliche Verbindungen: Ab dem 12. Dezember ändert sich einiges. Das Wichtigste: Dieselloks mit Doppelstockwagen sollen den Verkehr zuverlässiger machen. Sie fahren alle zwei Stunden – aber nur bis nach Friedrichshafen. Hier erfahren Sie mehr.

Übrigens: Wir halten Sie weiterhin aktuell über die Entwicklungen in Sachen Corona in den Kreisen Waldshut und Lörrach, sowie in den benachbarten Schweizer Kantonen auf dem Laufenden. Hier geht es zu unserem Ticker. Und wo man sich im Kreis Waldshut überhaupt noch auf Corona testen lassen kann und was es kostet, können Sie in diesem Artikel nachlesen.

