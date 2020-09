Die Schule hat begonnen. Der Bahn-, besonders der Busverkehr wird wieder lebhafter. Tausende von Schülern kommen mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln zur Schule. Sie quetschen sich in die Busse, die oft proppenvoll sind. Die meisten müssen stehen, dicht aneinander gedrängt.

80 Prozent der Zusatzkosten

Die Bilder kennen wir auch noch aus unserer eigenen Schulzeit. Das ist Alltag. Doch wie sieht es jetzt aus, da das Coronavirus grassiert? Das Landesministerium hat reagiert und mit Städte- und Landkreistag ein Förderprogramm für Zusatzbusse (Verstärkerbusse) festgelegt. Die Schüler sollen nicht mehr so eng beieinander stehen. Das Land will 80 Prozent der Zusatzkosten übernehmen.

Alle verfügbaren Busse im Einsatz

Im Landkreis Waldshut sind zum Unterrichtsbeginn täglich 120 Busse im Einsatz, wie Lothar Probst vom Landratsamt (Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr), auch Geschäftsführer des Waldshuter Tarifverbunds (wtv), berichtet. „Damit sind alle verfügbaren Busse im Einsatz“, sagt er.

Starker Verkehr zu weiterführenden Schulen

Besonders stark frequentiert sind die Busse zu den weiterführenden Schulen, nach Bad Säckingen, Waldshut und St. Blasien. Allerdings seien die Kapazitäten, auch bedingt durch die Corona-Situation, durchschnittlich etwas geringer als zum Schuljahresbeginn im vergangenen Jahr, erklärt Probst. „Trotzdem sind die Busse auf einigen Linien sehr stark besetzt.“

Hochrhein Regelbetrieb mit Vorsichtsmaßnahmen: Wie wird eigentlich das neue Schuljahr ablaufen? Das könnte Sie auch interessieren

Aus Erfahrung weiß der Nahverkehrsfachmann, dass die ersten Schultage noch keinen Maßstab lieferten. „Weil der Unterricht in der Regel noch nicht nach Stundenplan läuft und sich auf die erste und sechste Stunde konzentriert“, erklärt Probst. Erst in der zweiten, teils in der dritten Schulwoche, seien die Kapazitätsauslastungen repräsentativ.

Landratsamt prüft Bedingungen und Kapazitäten

Was das Corona-Sonderprogramm des Ministeriums betrifft, nimmt er noch den Fuß vom Gas. Die Südbadenbus (SBG) könne nicht auf Anhieb einfach mehr Busse fahren lassen. Probst: „Weder die Busse noch die Busfahrer sind kurzfristig verfügbar.“ Das Landratsamt ist dennoch in Kontakt mit der SBG. Es gelte zu klären, ob die Kapazitäten etwa mit Reisebussen der Auftragsunternehmen der SBG erweitert werden könnten. Zudem müssten die abschließenden Bedingungen der Landesförderung und die aktuellen Kapazitäten geprüft werden.

Auch bei der SBG ist noch alles offen

Somit ist auch bei der SBG im Moment noch alles offen. „Wir sind noch in der Prüfungsphase, die Entscheidung liegt beim Landratsamt„, sagt Nikolaus Albiez von der SBG in Waldshut. Fragen stehen im Raum: Wo sind Zusatzbusse notwendig? Wie viele Busse braucht es? Wie viele Busse kann die SBG bereit stellen? „Aktuell haben wir einige volle Busse, aber erst, wenn die Stundenpläne da sind, können wir Genaueres sagen“, erklärt Albiez. Probst dazu: „Wir beobachten die Situation genau.“

Kreis Waldshut Maskenmuffel, marode Technik und fehlende Abstände: Reisende und Experten sehen große Schwierigkeiten bei Umsetzung der Corona-Regeln auf der Hochrheinstrecke Das könnte Sie auch interessieren

Eine der Bedingungen zur Förderung lautet: „Bei einer Überschreitung von 100 Prozent der Sitzplätze und 40 Prozent der zulässigen Stehplätze bekommen die Landkreise zusätzliche Schulbusse gefördert.“ Laut Probst verfügt ein zwölf Meter langer Standardlinienbus über 40 Stehplätze, in einem Gelenkbus könnten 90 bis 95 Personen stehen. Das hieße: Wenn alle Sitzplätze belegt sind und mehr als acht, im Gelenkbus mehr als 18, 19 Personen stehen müssen, fördert das Land zusätzliche Busse.

Das Corona-Sonderprogramm Der Hintergrund „Infektionsschutz beginnt nicht erst in der Schule. Um Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg vor einer Corona-Ansteckung besser schützen zu können, müssen sie sich auf mehr Busse verteilen können“, wird Landesverkehrsminister Winfried Herrmann in einer Pressemitteilung zitiert. Er macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass der Mindestabstand im öffentlichen Verkehr nicht immer eingehalten werden könne. „Darum gilt im gesamten Nahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für Kinder ab sieben Jahren.“ Die Eckpunkte Das Verkehrsministerium einigte sich am 10. September mit dem Städte- und Landkreistag auf die Bedingungen zur Förderung fest. Das Land fördert die Verstärkerbusse mit bis zu 10 Millionen Euro. Wenn alle Sitzplätze im Bus belegt sind und 40 Prozent der Stehplätze überschritten werden, können die Landkreise gefördert werden. 80 Prozent der zusätzlichen Kosten, die bei den Landkreisen anfallen, trägt das Verkehrsministerium. Auch für zusätzliche Busse, die bei einer Entzerrung der Schulanfangszeiten benötigt werden, gibt das Land Geld. Die Förderung gilt zunächst bis zu den Herbstferien. Dann wollen Land und Kommunen gemeinsam auswerten, wie die Verstärkerbusse genutzt werden. Der Nutzen Mit der freiwilligen Maßnahme werde der Infektionsschutz im ÖPNV erhöht, die kommunalen Aufgabenträger würden entlastet. Und es würde eine Einnahmequelle für Reisebusunternehmen, die ihre freien Buskapazitäten zur Verfügung stellen könnten, geschaffen. Der Aufruf Landesverkehrsminister ruft die Schüler dazu auf, nicht nur den ersten Bus zu benutzen, sondern auch in die folgenden Verstärkerbusse einzusteigen. Damit sich die Auslastung der Busse gut verteile.

Derweil hat das Landratsamt seine Hausaufgaben schon vor Schuljahresbeginn gemacht, um sich auf die Bedingungen in der Corona-Zeit einzustellen. „Wir haben die Schulen gebeten, den Stundenplan bestmöglich von der ersten und sechsten Schulstunde zu entzerren. Damit eine bessere Verteilung der Schüler auf verschiedene Busse erreicht werden kann“, beschreibt Probst.

Schulen setzen Wünsche des Landratsamts um

Die Schulen hätten dies, so weit machbar, umgesetzt. Jedoch werde sich die konkrete Wirkung erst nach und nach zeigen, wenn an den Schulen alles nach Plan läuft. Probst versichert: „Busverbindungen zur zweiten Stunde und am Nachmittag sind landkreisweit grundsätzlich vorhanden.“ Das Landratsamt stimme sich eng mit den einzelnen Schulen ab.