Nach einem von Corona geprägten Schuljahr, dessen zweites Halbjahr vorwiegend in den eigenen vier Wänden stattfand und erst zum Schluss in eine Art Schulbesuch im Ausnahmezustand überging, sehnen sich Schüler und Eltern wieder nach etwas Normalität im Schulalltag. Doch noch herrscht in vielen Bereichen Ungewissheit: Wie soll es denn nun weitergehen? Wir haben nachgefragt.

Wird es wieder einen Regelbetrieb im neuen Schuljahr geben?

„Unser Ziel ist, ab Herbst an allen Schulen im Land wieder einen Regelschulbetrieb für alle Schüler zu ermöglichen“, sagt Benedikt Reinhard, Pressesprecher vom Kultusministerium Baden-Württemberg. „An die Stelle des Abstandsgebots treten Gruppen in fester Zusammensetzung“, informiert er.

Das heißt: Wo immer möglich, sollte sich der Unterricht auf die reguläre Klasse oder die Lerngruppe beschränken. So könnten bei Ansteckungen die Infektionsketten nachvollzogen und unterbrochen werden. Das Gesundheitsamt müsse dann im Zweifel nur eine Klasse zeitweise schließen, und nicht die komplette Schule.

Was verändert sich in den Landkreisen Waldshut und Lörrach konkret?

Der Leiter des Staatlichen Schulamts Lörrach, Hans-Joachim Friedemann, strahlt im Gespräch mit dem SÜDKURIER Zuversicht aus: „Ich erwarte, dass wir vorbereitet sind: Hygienekonzepte, Bewusstsein füreinander, Alltagsmasken tragen auf den Wegen in die Schulen und dann, wenn Abstand nicht möglich ist oder wenn einzelne, besonders vulnerable Personen geschützt werden müssen, damit sie am Unterricht teilnehmen können“, sagt er. Das gelte gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Denn das mache eine solidarische Gemeinschaft aus.

Digitaler Unterricht wird am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut bereits groß geschrieben. Über QR-Codes können Schüler daran teilnehmen. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Bilanz der Lernbrücken In den letzen zwei Ferienwochen konnten Schüler in den sogenannten „Lernbrücken“ Unterrichtsstoff nachholen. Schulamtsleiter Hans-Joachim Friedemann gibt eine Bilanz für den Schulbezirk Lörrach, die Landkreise Waldshut und Lörrach umfasst: 1360 Schülern nahmen in 110 Lerngruppen an 70 Schulstandorten teil. Dabei wurden 675 Schüler an Grundschulen, 20 an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und 665 Schüler an Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen von 175 Lernbrücken-Lehrkräften unterstützt. „Ein gutes Ergebnis, das, wie wir hören, schon jetzt positive Wirkungen zeigt und den Teilnehmern gut tut“, so Friedemann.

Wie geht es im neuen Schuljahr inhaltlich weiter?

„Zu Beginn des neuen Schuljahrs liegt der Fokus auf dem Wiederholen und Vertiefen von Inhalten“, schreibt Benedikt Reinhard vom Kultusministerium. Damit Schulen hierfür die notwendige Zeit haben, entschied das Kultusministerium, dass nur das Kerncurriculum des Bildungsplans, das auf drei Viertel der Unterrichtszeit ausgelegt ist, verpflichtend für den Unterricht im neuen Schuljahr ist. Das Kerncurriculum ist die Summe der verbindlichen Inhalte der baden-württembergischen Bildungsstandards.

Das sogenannte Schulcurriculum, das die Schulen normalerweise für Schwerpunktsetzungen im restlichen Viertel der Unterrichtszeit nutzen, ist im kommenden Schuljahr nicht verpflichtend.

Dr. Hans-Joachim Friedemann, Leiter des Schulamtes Lörrach | Bild: privat

Die Lehrkräfte in den einzelnen Klassen werden laut Friedemann die Lernstände beobachten und einschätzen. Gerade in den Basiskompetenzen der Fächer Deutsch und Mathematik sei es wichtig, individuell und differenziert mit Förderung reagieren zu können.

Auf den Basiskompetenzen aufbauend werde dann auch der Erwerb des neuen Fachwissens wieder an Fahrt aufnehmen. „Das macht das Lernen interessant, weil es die Schüler ganzheitlich herausfordert: Spannendes, neues Wissen entdecken, kreative Problemlösungen auch in Gruppensituationen finden und die Lernergebnisse präsentieren.“

Werden wieder alle Schulfächer unterrichtet?

Die Stundenpläne werden laut Kultusministerium regulär gestaltet. Alle Fächer, auch Sport und Musik, finden wieder statt – lediglich Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen sei noch ausgeschlossen. Auch dabei arbeite man an einer Öffnung.

Was passiert mit den Abschlussprüfungen?

Die zentralen Abschlussprüfungen im Jahr 2021 wurden verschoben, damit die Schüler mehr Zeit für Wiederholung und Prüfungsvorbereitung im Unterricht haben. Gleichzeitig erhalten die Schulen damit von vorneherein einen Puffer. Je nach Schulart werden die Prüfungen um drei bis vier Wochen verschoben.

Termine für die Abschlussprüfungen 2021 Hauptschulabschlussprüfung Haupttermin: 8. Juni bis 15. Juni 2021

Nachtermin: 25. Juni bis 29. Juni 2021

Mündliche Prüfungen: 12. Juli bis 16. Juli 2021 Werkrealschulabschlussprüfung Haupttermin: 8. Juni bis 18. Juni 2021

Nachtermin: 25. Juni bis 1. Juli 2021

Mündliche Prüfungen: 12. Juli bis 16. Juli 2021 Realschulabschlussprüfung Haupttermin: 8. Juni bis 18. Juni 2021

Nachtermin: 25. Juni bis 1. Juli 2021

Mündliche Prüfungen: 12. Juli bis 16. Juli 2021 Abitur Haupttermin: 4. Mai bis 21. Mai 2021

Nachtermin: 8. Juni bis 23. Juni 2021

Mündliche Prüfungen: 12. Juli bis 23. Juli 2021

Gilt eine Maskenpflicht an Schulen?

Vom neuen Schuljahr an gilt an den weiterführenden Schulen ab Klasse fünf und an beruflichen Schulen die Pflicht, außerhalb des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen – auf dem Schulgelände und im Schulgebäude, etwa auf den Fluren, auf dem Schulhof und auf Toiletten. Das Land stellt den Lehrkräften Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung.

Sind Grundschullehrer Lehrer zweiter Klasse? Eine Stellungnahme des VBE Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) im Schulkreis Lörrach-Waldshut beklagt, dass Grundschullehrkräfte keinen Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung gestellt bekommen. „Das Land Baden-Württemberg stellt seinen Lehrkräften und den Bediensteten des Schulträgers für das neue Schuljahr bis zu drei Mund-Nasen-Schutzmasken täglich zur Verfügung, nur die Grundschullehrkräfte werden davon ausgenommen und erhalten gar nichts“, schreibt Sonja Dannenberger, VBE-Schulkreisvorsitzende in einer Pressemitteilung. Für sie ergebe sich damit die Frage, ob Grundschullehrkräfte Lehrer zweiter Klasse sind. Diese Unterscheidung sei nicht nachvollziehbar und sorge bei den Lehrkräften der zahlreichen Grundschulen im Land und in der Region für große Verärgerung. Es gebe zwar keine verbindliche Maskenpflicht in der Grundschule, trotzdem werde eine Mund-Nasen-Bedeckung auch in dieser Schulart von vielen Seiten dringend empfohlen, heißt es in der Pressemitteilung. Kinder im Grundschulbereich würden nicht die ganze Schulstunde ruhig am Platz sitzen. Sie haben einen natürlichen Bewegungsdrang, brauchen individuelle Erklärungen der Lehrkräfte, da sei der Abstand zum Kind nicht möglich. „Gerade nun nach den Ferien, wenn die Kinder aus den verschiedenen Urlaubsländern zurückkommen und dann im Herbst wird eine Unterscheidung zwischen Grippesymptomen und Covid-19 schwer werden und der Gesundheitsschutz wird noch wichtiger“, so Dannenberger. „Es gibt Landkreise wie Waldshut, die die Masken noch vorrätig haben und diese kostenpflichtig den Schulen anbieten. Diese Kosten könnte doch das Land direkt übernehmen“, so der Vorschlag von Dannenberger.

Wie wird mit Risikogruppen umgegangen?

„Es besteht keine Verpflichtung, am Präsenzunterricht teilzunehmen“, erklärt Schulamtsleiter Hans-Joachim Friedemann in Bezug auf die Risikogruppen. „Der Risikostatus wird mit ärztlichem Attest ausgewiesen.“ Bei den Lehrkräften rechnet das Land mit rund sechs Prozent, die nicht am Unterricht teilnehmen.

Risikogruppen und Krankheit Entbindung vom Unterricht Seit dem 29. Juni 2020 kann eine Entbindung der Lehrkräfte vom Präsenzunterricht nur dann erfolgen, wenn durch eine ärztliche Bescheinigung ein erhöhtes Risiko für einen schweren SARS-CoV-2-Krankheitsverlauf nachgewiesen wird. Diese Regelung gilt auch für das Schuljahr 2020/2021. Zum Stichtag 10.Juli haben nach der Auswertung des Kultusministeriums rund sechs Prozent der Lehrkräfte ein Attest vorgelegt. Diese Lehrer werden im Fernunterricht eingesetzt. Für die Schüler gilt keine Attestpflicht. Schüler mit Vorerkrankungen können von den Eltern von der Teilnahme am Präsenzunterricht entschuldigt werden. Dann müssen sie am Fernunterricht teilnehmen. Freiwillige Tests für Lehrkräfte Von 17. August bis zum 30. September können sich Lehrkräfte, Erzieher, Personal der Kindertagespflege sowie das nicht-pädagogische Personal an Schulen und Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg zweimal auf das Coronavirus testen lassen. Damit sollen vor allem nach den Sommerferien Ausbrüche in den Einrichtungen verhindert werden. Das gilt bei Erkrankung eines Kindes Kinder, die eindeutig krank sind, gehen nicht in die Schule. Ein Besuchsverbot gilt außerdem, wenn mindestens eines der relevanten, für COVID-19 typischen Symptome auftritt: Fieber (ab 38 Grad), trockener Husten, das heißt ohne Auswurf (nicht durch chronische Erkrankung verursacht wie etwa Asthma), ein leichter oder gelegentlicher Husten oder ein gelegentliches Halskratzen soll aber zu keinem automatischen Ausschluss führen, Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns (nicht als Begleiterscheinung eines Schnupfens). Alle Symptome müssen akut auftreten. Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Ausschlussgrund. Quelle: Kultusministerium Baden-Württemberg

Was wird anders sein bei einem erneuten Lockdown gegenüber dem Ersten?

Der Landkreis Waldshut spricht bereits von einer zweiten Welle. Friedemann sagt dazu: „Mir ist unklar, woran der Landkreis Kriterien für eine zweite Welle bemisst“ und beruhigt: „Wir sind nicht mehr auf dem Wissensstand von März.“ Der Schulamtsleiter rechne mit einer Grippewelle im Herbst, dann müssten die Schulen für alle erkrankten Kinder, die wegen Abwesenheit länger Schulzeit verpassen würden auf einen Mix aus Präsenz- und Fernlernangeboten vorbereitet sein.

„Wir erwarten nicht, dass es zu kompletten Schließungen kommt, wenn sich alle an die Regeln halten“. Für Infektionsfälle ständen die Schulleitungen in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern. „Wir wünschen uns, die gegenseitige Rücksichtnahme, auch für die Eindämmung von Grippeinfekten“, so der Schulamtsleiter. „Dann kommen wir gut über den Herbst und den Winter, da bin ich ganz zuversichtlich.“

Wären die Schulen in den beiden Landkreisen jetzt besser für Fernunterricht ausgestattet?

Fernunterricht ist laut Kultusministerium geplant für Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen die Schule nicht besuchen können oder im Falle von temporären, lokalen Schulschließungen. Durch das Sofortausstattungsprogramm des Digital-Pakts können Schulen im Land rund 300.000 Laptops und Tablets kaufen, die sie an Schüler verleihen können, die zu Hause keine digitale Ausstattung haben.

Auch in den Landkreisen Waldshut und Lörrach haben laut Hans-Joachim Friedemann etliche Kommunen solche Schüler bereits mit Leih-Geräten versorgt. Aber: „Es gibt mit der Netzversorgung Probleme an Orten, an denen kein stabiles Netz aufgebaut ist“, so Friedemann. „Da kann es passieren, dass der Kontakt im Fernlernen immer wieder unterbrochen ist, feste Zeiten können helfen, dieses Problem einzugrenzen.“