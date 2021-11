Kreis Waldshut vor 8 Stunden

An diesen Orten wird in dieser Woche in den Landkreisen Waldshut und Lörrach geimpft

Der Landkreis Waldshut setzt im Kampf gegen das Coronavirus weiter auf den Impfbus und hat die Besatzung verstärkt. Zusätzlich hat das Mini-KIZ in Bad Säckingen jetzt an vier Tagen pro Woche geöffnet. Im Landkreis Lörrach geht ab 27. November der Impfstützpunkt in Betrieb.