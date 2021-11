Das Landratsamt Waldshut öffnet voraussichtlich am Donnerstag, 25. November, neben dem bestehenden Standort Bad Säckingen drei weitere Mini-Impfzentren. Darüberhinaus gibt es künftig mehr Personal bei den Impfbus-Stationen. Die Kreisbehörde übt deutliche Kritik an der Gesundheitspolitik von Minister Spahn.

Der Landkreis Waldshut nimmt die Impfkampagne wieder selbst in die Hand und bietet zusätzliche Angebote zur Immunisierung an. An vier festen Standorten im Kreisgebiet – Bad Säckingen, Lauchringen, Häusern und Bonndorf – besteht