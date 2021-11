von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 310 (inklusive Nachmeldungen)

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 14.764

Aktive Fälle: 1768(+233)

Genesene: 12.672 (+77)

Behandlungen im Krankenhaus: 35 (+2), davon 6 intensivemdizinisch (unverändert)

Todesfälle: 324 (unverändert)

Sieben-Tages-Inzidenz: 499,5 (Vortag: 408,6)

Mini-Kiz Nummer 2

Rund 300 Personen haben sich am Eröffnungstag des Mini-Kreisimpfzentrums in der Gemeindehalle Unterlauchringen impfen lassen. Geht es nach den Plänen des Landkreises, sollen in allen vier Impfstützpunkten künftig täglich 1800 Personen geimpft werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 466 (in drei Tagen seit 22. November)

Bestätigte Infektionen: 11.195

Genesene: 9775 (+201 in drei Tagen seit 22. November)

Aktive Fälle: 1175 (+264)

Behandlungen im Krankenhaus: 11, davon vier in intensivmedizinscher Betreuung

Todesfälle: 245 (+1)

7-Tages-Inzidenz: laut Landratsamt: 417,5 Landesgesundheitsamt: 400,6

Wer bekommt die Booster-Impfung?

Die Nachfrage nach Booster-Impfungen ist stark gestiegen. Aber wer darf sich aktuell boostern lassen? Und wie schreiten die Impfungen in den Pflegeheimen voran? Wir haben die Antworten.

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 215

Bestätigte Infektionen: 27.359

Aktive Fälle: 1822 (+113)

Genesene: keine Angaben

Behandlungen im Krankenhaus: 48 Personen (+4), davon 6 auf einer Intensivstation (+3)

Todesfälle: 237 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 263

Bestätigte Infektionen: 19.257

Aktive Fälle: 1277 (+131)

Genesene: 16.756 (+132)

Todesfälle: 224 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau, des Kantons Basel-Land und des Kantons Schaffhausen beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 24. November 2021.

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 468

Bestätigte Infektionen: 68.182

Genesene: 61.785 (+1200 in der KW46)

Behandlungen im Krankenhaus: 76, davon 15 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 752 (In der KW46, +5 zur Vorwoche)

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 86

Bestätigte Infektionen: 7594

Aktive Fälle: 504 (+31)

Behandlungen im Krankenhaus: 8 (-1)

Todesfälle: 92 (unverändert)