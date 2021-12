von Susann Duygu-D'Souza und Juliane Schlichter

Am Montag dieser Woche öffnete ein Corona-Testzentrum auf dem Waldshuter Viehmarktplatz. Einen Tag später, am gestrigen Dienstag, ging eine Teststation am Tiengener Löwendenkmal in der Hauptstraße an den Start.

Verantwortlich für beide Einrichtungen ist die 27-jährige Wirtschaftsberaterin Ipek Kücük, Inhaberin der Firma Medix. Kücük fehlen offenbar ein für die Zulassung erforderliches Hygienekonzept, wie das Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt. Die Teststationen in Waldshut und Tiengen bleiben daher bis auf Weiteres geschlossen.

Wir berichten weiter über dieses Thema.