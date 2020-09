Die Geschwister, über die keinen näheren Informationen bekannt gegeben werden, waren Medieninformationen zufolge positiv auf das Virus getestet worden, nachdem bei einem Elternteil die Infektion nachgewiesen worden war.

Schulleiter Frank Braun hatte den Fall und das weitere Vorgehen noch am Sonntagabend über den E-Mail-Verteiler der Schule kommuniziert. Demnach werden die 128 Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen ab dem heutigen Montag digital von zu Hause aus unterrichtet werden. Ein Großteil von ihnen hatte den Informationen zufolge engeren Kontakt zu den Infizierten und muss sich nun in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Betroffen sei außerdem eine weitere Klasse, sowie etwa ein Dutzend Lehrerinnen und Lehrer.

Die Schule Das Hans-Thoma-Gymnasium ist ein allgemeinbildendes Gymnasium mit naturwissenschaftlichem und sprachlichem Profil. Mit eigenen Angaben zufolge knapp 1300 Schülern und mehr als 100 Lehrern gehört es zu den größten Gymnasien Baden-Württembergs

Die Entscheidung, die Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken, ging allerdings nicht von der Schule selbst, sondern vom Lörracher Gesundheitsamt aus, das die Schule über die Verdachtsfälle und das positive Ergebnis informiert habe. Dies sei das übliche Vorgehen.

Hochrhein Regelbetrieb mit Vorsichtsmaßnahmen: Wie wird eigentlich das neue Schuljahr ablaufen? Das könnte Sie auch interessieren

„Keinen Grund zur Panik“, sieht in diesem Zusammenhang der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann, der in einer Pressemitteilung am Montag davon ausgeht: „Solche Fälle wird es die nächsten zwei Jahre wohl immer wieder geben. Wichtig ist nun, dass die Schulen offen bleiben und der Unterricht dann digital weiter geführt werden kann.“