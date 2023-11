Waldshut-Tiengen: Streitereien bei Parkhausausfahrt

Zu Streitigkeiten an der Ein- und Ausfahrt des Parkhauses am Viehmarktplatz in Waldshut soll es am Samstagnachmittag, 18. November, gegen 16.15 Uhr, gekommen sein.

Dort hatten sich wohl aufgrund einer technischen Störungen der Schranken mehrere Personen versammelt, schreibt die Polizei.

Zwischen zwei Männern soll es dann zu einem Streit gekommen sein, der von einem 51 Jahre alten Mann mit dem Handy aufgenommen wurde. Einer der Streithähne soll dann diesen Mann beleidigt, bedroht und auch körperlich attackiert haben.

Bis zum Eintreffen der Polizei war nur noch der Angegriffene da. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07751 83160).

Albbruck: Unbekannter Fahrer beschädigt Zaun und flüchtet

Zwischen Donnerstag, 16. November, 12.30 Uhr, und Freitag, 17. November, 10 Uhr, ist ein Zaun in der Kirchstraße in Albbruck von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden.

Vermutlich beim Rangieren dürfte das unbekannte Fahrzeuggespann den Maschendrahtzaun eines im Kreuzungsbereich zur Kraftwerkstraße gelegenen Grundstückes umgefahren haben, so die Polizei.

Mehrere Zaunstangen wurden demnach verbogen und zum Teil aus ihrer Verankerung gerissen. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter Telefon 07751 8316-0.

Klettgau: Unfallflucht in Erzingen – Zaun beschädigt

Auch in der St.-Georg-Straße in Erzingen ist zwischen Dienstag und Donnerstag, 14. bis 16. November, ein Gartenzaun beschädigt worden, schreibt die Polizei.

Womöglich wurde der Schaden durch ein Fahrzeug bzw. Fahrzeuganhänger verursacht.

Rote Lackantragungen am Zaun deuten darauf hin. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wutöschingen, Telefon 07746 92850.

St. Blasien: Junge Insassen überstehen Unfall unverletzt

Drei junge Autoinsassen haben am Samstagabend, 18. November, einen Verkehrsunfall auf der L 146 zwischen Äule und Menzenschwand unverletzt überstanden.

Gegen 19.45 Uhr war laut Polizeibericht der 18-jährige Fahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte mit mehreren Bäumen, bevor es an einem Hang schwer beschädigt zum Stillstand kam.

Der Fahrer und zwei jugendliche Mitfahrer kamen vorsorglich in ein Krankenhaus, blieben aber nach dem derzeitigen Kenntnisstand unversehrt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.