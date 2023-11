Waldshut-Tiengen: Unfall auf der Konstanzer Straße

Zwei Autos sind am Mittwochabend, 15. November, 18.20 Uhr, auf der B34 (Konstanzer Straße) zwischen Waldshut und Tiengen frontal zusammengestoßen, berichtet die Polizei. Laut Angaben wurde ein Fahrer (55) leicht verletzt, es entstand ein beträchtlicher Schaden von rund 65.000 Euro.

Ein 19-Jähriger war mit seinem Wagen Richtung Waldshut unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in das Auto eines 55-Jährigen krachte. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Wehr: Auffahrunfall an der Nordausfahrt

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen, 15. November, ist auf der B518 bei Wehr eine Autofahrerin (20) leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Kurz vor 7 Uhr prallte sie mit ihrem Auto ins Heck des vorausfahrenden Wagens. Der Verkehr hatte sich an der Ausfahrt Nord gestaut.

Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau ins Krankenhaus, der andere Fahrer (82) blieb laut Angaben unverletzt.

Den Schaden an den Autos beziffert die Polizei mit etwa 8000 Euro.

Wehr: Alte Autos und Reifen brennen

Alte Autos und Reifen sind am frühen Mittwochabend, 15. November, in einem Autoverwertungsbetrieb in Wehr in Brand geraten. So die ersten Ermittlungserkenntnisse in der Nacht. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, aber es entstand laut Mitteilung der Polizei ein Schaden von 100.000 Euro. Die Polizei Wehr ermittelt und bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 07761/9340 zu melden. Wir haben ein Video vom Einsatz.

Schopfheim: Einbruch in Reifenhandel

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 14. November, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 15. November, 6 Uhr, in die Geschäftsräume eines Reifenhandels im Lusweg in Schopfheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, nahmen der oder die Täter Bargeld mit.

Sie durchsuchten mehrere Schränke. Viel Geld fanden sie allerdings nicht. Wie hoch der Schaden ist, den sie beim Einbruch angerichtet haben, ist noch nicht geklärt.

Die Polizei Schopfheim (07622 666980) hofft auf Hinweise.

Zell im Wiesental: E-Bike aus einem Schopf geklaut

Unbekannte haben, vermutlich im Lauf des Mittwochs, 15. November, aus einem Schopf im Felsenweg in Zell ein E-Bike im Wert von 2500 Euro gestohlen. Laut Polizeimeldung brachen sie auch noch in den Schopf nebenan ein.

Der oder die Täter knackten das Schloss und fanden das Fahrrad der Marke Bulls. Ob sie auch im zweiten Schopf Beute gemacht haben, steht noch nicht fest.

Die Polizei Oberes Wiesental (07672 88900) bittet Zeugen, sich zu melden.

Lörrach: Busfahrer rastet völlig aus

Ein Busfahrer (42) ist am Mittwoch, 15. November, 11.50 Uhr, am Busbahnhof in Lörrach-Brombach ausgerastet. Laut Polizeimeldung wurde er gegenüber einem Kontrolleur (48) handgreiflich. Die Polizei Lörrach (07621 176-0) sucht Fahrgäste und Fußgänger, die etwas zum Vorfall sagen können. Vor allem ein Fahrgast, der ebenfalls vom Busfahrer geschlagen worden sein soll.

Busfahrer und Kontrolleur stritten sich. Der Busfahrer soll den Kontrolleur in einen Sitz gestoßen haben. Zudem habe er dessen Mobiltelefon durch den Bus geworfen. Der Kontrolleur gelangte zur hinteren Tür. Der Busfahrer lies nicht ab, er schubste den Mann immer wieder. Ein Fahrgast schritt ein und kassierte laut Angaben vom Busfahrer einen Hieb.

Der Kontrolleur eilte zu seinem Auto und wollte starten. Doch der Busfahrer stellte sich in den Weg und warf sich auf die Motorhaube. Um zu behaupten, er sei angefahren worden. Er stieg in den Bus und fuhr davon, noch bevor die Polizei da war.