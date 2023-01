Bad Säckingen/Wallbach: Feuerwehr Wallbach löscht den Papierstapel

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, 2. auf 3. Januar, an der Bushaltestelle „Kirche“ in Bad Säckingen-Wallbach einen Stapel mit rund 20 Zeitungen angezündet. Laut Polizeimitteilung rückte die Feuerwehr Wallbach um 3.10 Uhr aus und löschte den Brand.

Laut Angaben wurde die Haltestelle durch das Feuer mit Ruß verschmutzt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 300 Euro. Die Haltestelle sei massiv gebaut, deshalb habe für die Konstruktion keine Gefahr bestanden.

In derselben Nacht soll versucht worden sein, in der Hauptstraße an der Haltestelle „Rathaus“, ein Buch aus dem dortigen Schrank anzuzünden. Dieser Versuch sei jedoch gescheitert. Laut Polizei könnte zwischen beiden Vorfällen ein Zusammenhang bestehen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) ermittelt.

Bad Säckingen: Auto auf Discounterparkplatz angefahren

Auf einem Parkplatz eines Discounters in der Güterstraße in Bad Säckingen ist am Dienstag, 3. Januar, ein Toyota Corolla angefahren worden. Die Polizei sucht nun einen Zeugen, der vermutlich einen Zettel an die Windschutzscheibe mit dem Hinweis auf das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs befestigt hat.

Eine 50-Jährige parkte laut Polizeimitteilung gegen 8.30 Uhr ihren Toyota auf dem Discountergelände. Als sie etwa um 16.50 Uhr zurückgekehrt sei, habe sie die beschädigte Stoßstange ihres Wagens und den Zettel an der Windschutzscheibe entdeckt. Der Sachschaden soll bei etwa 200 Euro liegen.

Die Polizei bittet den Zeugen, der den Hinweis geliefert hat, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) zu melden.