Kreis Waldshut/Kreis Lörrach: Zahlreiche Einsätze

In der Silvesternacht verzeichnete die Polizei eigenen Angaben zufolge erwartungsgemäß ein starkes Einsatzaufkommen, insgesamt verlief der Jahreswechsel nach aktuellem Kenntnisstand jedoch ohne schwerwiegende Vorfälle.

Die Anzahl der gemeldeten Brände bewegte sich deutlich im zweistelligen Bereich, in den meisten Fällen handelte es sich um Kleinbrände (Mülleimer, Hecken), welche schnell gelöscht werden konnten, wie die Polizei informiert. Im gesamten Präsidiumsbereich wurde die Polizei mehrfach zu Streitigkeiten oder Schlägereien gerufen.

Grenzach-Whylen: Kind (4) durch Feuerwerkskörper verletzt

Ein Kind wurde durch einen Feuerwerkskörper verletzt. Die Polizei beschreibt die Situation wie folgt: Am 31. Dezember gegen 21.15 Uhr standen mehrere Personen auf dem Gehweg in der Straße „Hörnle“ in Grenzach-Wyhlen. Aus der Menge der Personen warf ein 33-Jähriger Mann einen bereits entzündeten Feuerwerkskörper neben ein 4-jähriges Kind, welches hierdurch verletzt wurde.

Das Kind befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg um zusammen mit der eigenen Familie Silvester zu feiern. Als der Vater des Kindes den 33-jährigen Mann zur Rede stellte, wurde auch dieser laut Polizeiangaben mit Feuerwerkskörpern beworfen, wurde hierbei allerdings nicht verletzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese können sich telefonisch beim Polizeirevier Rheinfelden (Telefon: 07623 7404-0) melden.

Schaffhausen: Zahlreiche Einsätze und Schüsse von einer Dachterasse

In Schaffhausen sorgte vor allem der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerk für etliche Einsätze der Polizei sowie der Feuerwehr. Eine Person feuerte aus Faustfeuerwaffen Knallpatronen ab. In drei Fällen musste die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen aufgeboten werden, da Feuerwerkskörper kleinere Brände (Abfalleimer, Baum, Restmaterial einer Feuerwerksbatterie) verursachten, so die Polizei. (sk)

