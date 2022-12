von Monika Olheide, Justus Obermeyer, Andreas Gerber

Im Moment brennt es im Wehra-Areal, einem Gewerbepark in Wehr. Feuerwehren aus der ganzen Region sind im Einsatz. Beobachter beschreiben das Feuer als Großbrand, es sei ein wahre „Flammenhölle“, heißt es. Nachbarn berichten, dass bei ihnen bereits die Glasscheiben heiß werden.

Brand in Wehr Video: Olheide, Monika

Eine wahre Flammenhölle

Feuerwehren aus der ganzen Region sind im Einsatz | Bild: Obermeyer, Justus

Flammen schlagen aus den Gebäuden | Bild: Olheide, Monika

Es sei auch bereits zu Explosionen gekommen. Die Polizei macht aktuell Durchsagen. Die Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Kilometerweit ist die Rauchsäule zu sehen. Dieses Bild wurde in Hornberg aufgenommen. | Bild: Peter Koch

Im Einsatz sind neben den Feuerwehren aus Wehr und Öflingen auch die Kameraden aus Bad Säckingen und Schopfheim. Insgesamt drei Drehleitern sind im Einsatz. Auch die Kreisfeuerwehr ist mit einer Drohne vor Ort.

Eine riesige Rauchsäule steigt in den Himmel. Sie ist weithin zu sehen. Bereits am westlichen Ortseingang von Bad Säckingen ist sie zu sehen.

Die Halle der Firma Tschamber steht im Vollbrand | Bild: Obermeyer, Justus

Nach aktuellen Erkenntnissen brennt es im hinteren Teil des Wehra-Areals. Dort steht eine Fabrikhalle der Firma Tschamber im Vollbrand. Es kommt immer wieder zu Explosionen. Laut Polizei seien dort auch Gasflaschen gelagert, die explodieren. Wie Polizeisprecher Matthias Albicker um kurz nach 13 Uhr mitteilte, sei die weitere Ausbreitung des Feuers mittlerweile eingedämmt.

„Die Halle ist durch, da ist nichts mehr zu retten“, sagt der Wehrer Feuerwehrkommandant Nico Bibbo gegen 13 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt geht es nur noch um Schadensbegrenzung: Das Feuer soll nicht auf Nachbargebäude überschlagen. In Richtung Osten stehen mehrere Wohnhäuser, in Richtung Süden die Autowerksatt La Macchina, die bislang von den Flammen verschon blieb. „Es ist eine enorme Strahlungshitze“, erklärt Bibbo. Immer wieder erschüttert lautes Knallen dien Brandort, wenn Deckenteile und Wände der Fabrikhalle herabstürzen. Ein Atemschutztrupp steht bereit, angesichts der Flammenhölle ist an einen Innenangriff aber nicht zu denken.

Blick über den Hotzenwald. Die Rauchfahne steigt über 1000 Meter hoch und dreht dann nach ab. | Bild: Albiez, Volker

Neben der großen Halle der Firma Tschamber seien auch weitere kleinere Hallen betroffen, so Albicker. Auch auf dem Gelände abgestellten Autos seien verbrannt. Das Feuer habe zunächst klein angefangen, teilte Albicker mit, sich dann aber plötzlich ganz schlagartig und sehr massiv ausgebreitet.

Die Feuerwehr führe regelmäßig Luftmessung in der Nachbarschaft durch. Die Ergebnisse seien bislang unauffällig. Dennoch riet Polizeisprecher Albicker, Fenster und Türen weiter geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unklar, allerdings wird im Umfeld des Brandorts bereits über Schweißarbeiten in dem Gebäude spekuliert. Albicker geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Straßenzüge sind abgesperrt | Bild: Olheide, Monika