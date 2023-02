Wahrscheinlich sind am Freitagmorgen, 10. Februar, in einem Ortsteil von Herrischried zwei Männer mit Messern aufeinander losgegangen. So der Stand der Ermittlungen. Wie die Polizei am Dienstag, 14. Februar, nun mitteilt, ist einer der Männer, ein 35-Jähriger, nun in einer Freiburger Klinik gestorben.

Das ist am Freitag passiert

Der 35- und ein 41-Jähriger erlitten bei der Auseinandersetzung am Freitag Stichverletzungen. Der 35-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der andere konnte ambulant behandelt werden.

Das ist der Ermittlungsstand

Laut der aktuellen Mitteilung bewohnten beide Männer verschiedene Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus, wo es zum Streit kam. Der Polizei zufolge waren keine weitere Person beteiligt.

Die Ermittler beschlagnahmten am Tatort zwei Messer – vermutlich die Tatwaffen. Die Polizei ermittelt weiter, ein Rechtsmediziner wird hinzugezogen.