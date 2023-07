Dettighofen: Unterm Auto ist kein guter Schlafplatz!

Diese Wahl eines Schlafplatzes war sicher nicht geeignet: Ein 23-Jähriger hat sich am Sonntag, 16. Juli, 1.40 Uhr, in Dettighofen-Berwangen nach einem Festbesuch einfach unter ein Auto gelegt, um dort zu schlafen. Wenig später wollte der 66-jährige Besitzer wegfahren, wie die Polizei berichtet. Den Mann unter seinem Wagen bemerkte er zunächst nicht. Der 23-Jährige wurde am Kopf verletzt, als der 66-Jährige mit seinen Mitfahrerinnen wegfahren wollte.

Die Insassen registrierten erst jetzt, dass da was nicht stimmte. Sie sahen den Mann und verständigten sofort den Rettungsdienst. Der Mann wurde an der Unfallstelle versorgt und dann in die Klinik gebracht.

Wehr: Noch ein Motorradunfall im Wehratal

Auf der L148 im Wehratal ist am Samstag, 15. Juli, 14.50 Uhr, ein weiterer Motorradfahrer (42) schwer verunglückt. Nur vier Stunden, nachdem zwei Biker zwischen Wehr und Todtmoos zusammengekracht sind und schwerstverletzt mit dem Helikopter abtransportiert werden mussten. Erneut musste der Rettungshubschrauber kommen, wie die Polizei schreibt.

Der 42-Jährige soll wegen eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen und gestürzt sein. Laut Angaben zog er sich Verletzungen am Oberkörper zu.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße im Wehratal komplett gesperrt werden.

Waldshut-Tiengen: Rollerfahrer schwer verletzt

Ein Mann (64) ist am Freitag, 14. Juli, gegen 15.45 Uhr, bei einem Sturz mit seinem Motorroller in der Konstanzer Straße in Waldshut schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, schreibt die Polizei.

Der 64-Jährige fuhr laut Angaben in Richtung Tiengen. Vor ihm mussten Autofahrer bremsen. Offensichtlich durch einen Fahrfehler überschlug sich der Mann samt Fahrzeug und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Warum es zum Fahrfehler kam, ist bislang noch nicht geklärt.

Stühlingen: Packenpresse gerät in Brand

Bei der Arbeit auf dem Feld, nahe Stühlingen, ist am Samstag, 15. Juli, gegen 18.30 Uhr, eine sogenannte Packenpresse in Brand geraten. Der 61-jährige Landwirt versuchte laut Polizeimeldung, den Brand selbst zu löschen. Das gelang nicht. Er kuppelte die Maschine vom Traktor ab, der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Sie verhinderte, dass das Feld Flammen fing.

Der Landwirt war dabei, mit der Maschine im Schlepptau das Stroh auf dem Feld zu pressen, als er die Flammen bemerkte.

Nach erster Einschätzung richtete der Brand an der Presse einen Schaden von rund 230.000 Euro an, schreibt die Polizei.

Murg: Einbruchversuch in Pizzeria

Unbekannte oder ein Unbekannter haben (hat) in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. auf 16. Juli, zwischen 0.30 und 12 Uhr, versucht, in eine Pizzeria in Murg einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, gelang dies dem oder den Täter(n) nicht. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) ermittelt und hofft auf Zeugen.

Stühlingen: Orts- und Vorfahrtsschild rausgerissen

Unbekannte haben am Samstag, 15. Juli, gegen 12 Uhr, bei Stühlingen-Bettmaringen ein Orts- und Vorfahrtsschild aus dem Fundament gerissen. Laut Polizeimitteilung stießen sie unweit davon auch zwei Leitpfosten um.

Während die Fundamente für die Schilder beschädigt wurden und erst repariert werden müssen, konnten die Leitpfosten wieder eingesetzt werden. Der Schaden war noch nicht zu beziffern.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) ermittelt und hofft auf Hinweise.

Schopfheim: Ein Schwerverletzter bei Fahrradunfall

Zwei Fahrradfahrer (beide 20-jährig) sind nach einem Sturz im Langenfirsttunnelweg zwischen Sattelhof und Schopfheim am Montag, 17. Juli, kurz nach Mitternacht, verletzt worden – einer von ihnen schwer.

Die beiden fuhren nebeneinander und berührten sich laut Angaben kurz vor der Ortseinfahrt in Schopfheim mit den Lenkern ihrer Räder. Beide stürzten. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus, der andere wurde leicht verletzt.