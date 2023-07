Ein Mähdrescher ist am Sonntag, 9. Juli, gegen 17.45 Uhr, bei der Mittleren Alp bei Stühlingen-Bettmaringen bei der Ernte in Brand geraten. Und plötzlich stand das ganze Feld in Flammen. Wie die Polizei mitteilt, ist eine Fläche von rund zwei Hektar verkohlt.

Wo ist das Feuer ausgebrochen?

Laut Angaben wurde das Feuer an der Haspel beziehungsweise am Messerbalken entfacht. Der Fahrer löschte das Feuer am Fahrzeug, die Feuerwehr Stühlingen den Flächenbrand – mithilfe von Landwirten.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Mähwerk ist beträchtlich. Die genaue Höhe ist noch nicht bekannt. Ebenso weiß man noch nicht, warum das Feuer ausbrach. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls alarmiert worden.