Steinen/Lörrach: Mutmaßlicher Dealer sitzt

Ein 21-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er im Verdacht steht, im Raum Steinen/Lörrach mit Drogen zu handeln. Wie die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, laufen die Ermittlungen noch.

Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Lörrach durchsuchten die Ermittler unter der Regie des Kriminalkommissariats Lörrach am Freitag, 7. Juli, die Wohnung des 21-Jährigen. Sie fanden und beschlagnahmten eine „nicht geringe Menge Betäubungsmittel“ und Gegenstände, die möglicherweise als Beweismittel dienen könnten.

Das Amtsgericht Lörrach ordnete umgehend eine Untersuchungshaft an, der Verdächtige wurde ins Gefängnis gebracht.

Klettgau: Rauch im Riederner Wald

Unbekannte haben am Donnerstag, 13. Juli, im Wald zwischen Riedern am Sand und Erzingen offensichtlich eine Jeans verbrannt. Um 20.50 Uhr wurde die Polizei benachrichtigt. Jemand meldete Rauch im Waldgebiet.

Feuerwehr und Polizei rückten aus. Auf einem feuchten Waldweg entdeckten die Einsatzkräfte die verkohlte Jeans. Wenige Meter weiter fanden sie Papierreste, die wohl mit Öl oder einer anderen dunklen Flüssigkeit benetzt waren. Die Gefahr eines Waldbrands bestand den Wehrleuten zufolge nicht.

Die Feuerwehr Klettgau war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt.

Waldshut-Tiengen: Pedelec-Fahrerin (65) stürzt

Eine 65-Jährige ist am Donnerstag, 13. Juli, gegen 11.15 Uhr, auf der Raiffeisenstraße in Tiengen mit ihrem Pedelec gestürzt. Laut Polizeimitteilung krachte sie mit dem Gesicht auf den Asphalt. Sie wollte nicht mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus fahren. Stattdessen ließ sie sich von ihrer Tochter dorthin bringen, heißt es weiter.

Laut Schilderung transportierte sie auf dem Gepäckträger drei Eimer, befüllt mit Altglas. Ihr sei schwindelig geworden. Sie geriet mit ihrem Pedelec ins Schlingern und stürzte. Sie zog sich mehrere offene Wunden zu. Die Polizei bemerkt indes, dass die Frau ohne Helm fuhr.

Wehr: Geldbeutel wieder da – 300 Euro weg

Beim Busbahnhof in Wehr hat ein 80-Jähriger am Donnerstag, 13. Juli, gegen 13.30 Uhr, seinen Geldbeutel verloren. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Portemonnaie abgegeben, aber das Geld, rund 300 Euro, war weg.

Vermutlich sei dem Mann die Geldbörse aus der Tasche gefallen, als er aus dem Bus ausstieg. Etwa eine halbe Stunde später habe ein Frau die Börse beim Polizeiposten abgegeben.

Die Polizei sucht denjenigen, der das Geld eingesteckt hat. Der Posten Wehr (07762 8078-0) hofft auf Hinweise. „Vielleicht hat jemand etwas gesehen.“

Wutöschingen: Geschirrspüler schmort

In einem Geschirrspüler hat es geschmort – jemand hat einen Brand gemeldet. Die Feuerwehr Wutöschingen ist alsdann mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zum Grünweg in Wutöschingen-Schwerzen ausgerückt. Die Einsatzkräfte trugen das qualmende Gerät nach draußen und löschten, heißt es in der Polizeimitteilung. Die Feuerwehr machte einen technischen defekt als Ursache aus.

Verletzt wurde laut Angaben keiner. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht geklärt. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Lauchringen: Fahrraddiebstähle am Bahnhof

Am Bahnhof Oberlauchringen sind am Freitag, 7. Juli, zwei abgeschlossene Fahrräder gestohlen worden, wie die Polizei aktuell mitteilt. Die Täter knackten laut Angaben die Schlösser.

Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein anthrazitfarbenes Citybike der Marke Giant und ein Moutainbike, ebenfalls der Marke Giant, Typ Talon in schwarz-rot.

Bei einem weiteren Fahrrad sei versucht worden, das Schloss aufzubrechen – ohne Erfolg. Stattdessen nahmen die Unbekannten den Sattel mit. Der Diebstahlschaden soll bei mehreren hundert Euro liegen.

Die Polizei vermutet, dass die Täter zwischen 7.15 und 13 Uhr zuschlugen. Weiter heißt es: „Da die beiden gestohlenen Fahrräder abgeschlossen waren, wurden diese vermutlich nicht einfach nur weggeschoben. Vielleicht wurden sie in einen Transporter oder Ähnlichem geladen.“

Der Polizeiposten Tiengen (07741 83160) bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Lörrach: Zwei Roller in einer Nacht geklaut

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12. auf 13. Juli, sind im Stadtgebiet von Lörrach zwei Motorroller geklaut worden, schreibt die Polizei. Beide waren abgeschlossen.

Ein schwarzer Roller im Wert von 1450 Euro stand in der Koechlinstraße auf dem Zweiradparkplatz der Realschule, der andere, ebenfalls schwarz, Marke Explorer Speed (Wert: 800 Euro), neben einem Hauseingang in der Carl-Maria-von Weber-Straße.