Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Motorradfahrern ist es am Samstag, 15. Juli, gegen 11 Uhr im Wehratal gekommen.

Der Unfallhergang

Wie die Polizei mitteilt, befuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein 54-Jähriger mit seinem Motorrad die Landesstraße 148 von Todtmoos kommend in Richtung Wehr. Ihm entgegen kam ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad.

In einer Kurve, etwa in Höhe Herrischried/Hornberg, kam es zwischen beiden Motorradfahrern im Gegenverkehr zu einer Kollision – beide Beteiligten wurden hierbei schwerst verletzt und mittels Helikopter in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. „Über den genauen Grad der Verletzungen kann Stand jetzt keine Aussage getroffen werden“, schreibt die Polizei.

Straße eineinhalb Stunden gesperrt

Beide Motorräder sind nicht mehr fahrbereit – der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa insgesamt 10.000 Euro.

Die L 148 war bis zur Beendigung der erforderlichen Maßnahmen bis etwa 12.40 Uhr voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei in Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich ab Montag zu den Bürozeiten unter 07751 89630 zu melden.