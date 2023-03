Waldshut-Tiengen: Den Führerschein ist der betrunkene Fahrer los

Bei einer Verkehrskontrolle an der Ortsdurchfahrt im Waldshut-Tiengener Stadtteil Aichen hat die Polizei Dienstagnacht, 28. März, gegen 23.30 Uhr, einen betrunkenen Autofahrer (63) gestoppt. Laut Mitteilung hatte der Mann zwei Promille Alkohol intus. So die Anzeige am Alcomaten.

Der Fahrer habe „deutliche alkoholtypische Auffälligkeiten“ gezeigt. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Natürlich ist der 63-Jährige seinen Führerschein vorerst los.

Bad Säckingen: Unfall an der B34-Kreuzung bei der Jurastraße

An der B34-Kreuzung bei einem Fastfood-Restaurant in Bad Säckingen sind am Dienstag, 28. März, kurz nach 12 Uhr, zwei Autos ineinander gekracht. Weil Fahrerin (29) und Fahrer (66) unterschiedlich aussagten, hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) auf Hinweise. Hinter den Unfallfahrzeugen sollen sich weitere eingereiht haben.

Offensichtlich wollten beide in die Jurastraße einbiegen, als es krachte. Die Ampel soll auf Rot gestanden sein. Die Polizei schreibt von einem „leichten Zusammenstoß“.

Schopfheim: Batterien aus Ampelanlage gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Wer kann das alles gebrauchen? In Laufenburg, Murg und Umgebung werden Ortsschilder geklaut. In Schopfheim zwei Batterien aus einer mobilen Ampelanlage. So geschehen am Mittwoch, 29. März, 1.20 Uhr, bei einer Baustelle auf der B518, Höhe Oberdorfstraße in Eichen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) sucht Zeugen.

Die Batterien waren in einem Behälter gesichert, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Der oder die Täter brauchten ein Werkzeug, um ihn zu öffnen. Ein Techniker reparierte die Ampelanlage. Verkehrsbehinderungen oder -gefährdungen habe es nicht gegeben. Der Schaden belaufe sich auf rund 350 Euro.

Wer im Baustellenbereich, Höhe Eichen, etwas gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden.

Schönau: Vom Brems- aufs Gaspedal abgerutscht – dann kracht es

Eine 58-Jährige ist am Dienstag, 28. März, gegen 14.30 Uhr, in Schönau beim Einparken mit ihrem Fuß vom Brems- aufs Gaspedal abgerutscht – dann hat es heftig gekracht. Die Frau wollte ihren VW laut Mitteilung der Polizei bei einem Discounter in der Friedrichstraße in eine Parkbucht manövrieren. Das Automatikgetriebe war sie wohl nicht gewohnt. Sie trat auf die Bremse und rutschte ab, schreibt die Polizei weiter.

Sie drückte das Gaspedal wohl voll durch – aus Versehen natürlich. Ihr Wagen beschleunigte und krachte in einen gegenüber geparkten Citroën, der dabei komplett vom Parkplatz geschoben wurde. Verletzt wurde laut Angaben niemand. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrtüchtig, sie mussten abgeschleppt werden. Den Schaden an den Autos gibt die Polizei mit jeweils 2500 Euro an.

Bad Säckingen: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 34

Bei einem Unfall auf der B34 zwischen Bad Säckingen und Wehr-Brennet am Dienstagabend, 28. März, sind vier Fahrzeuginsassen verletzt worden – die Fahrer der beiden Autos und die jeweiligen Mitfahrer. Ein 32-jähriger Toyota-Fahrer war auf gerader Strecke zunächst nach rechts von der Straße geraten. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn verlor er die Kontrolle und stieß in die Seite eines entgegenkommenden Citroen, schreibt die Polizei.