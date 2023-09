Küssaberg: Beim dritten Mal kracht es richtig

Eine 70-jährige Autofahrerin hat am Montag, 4. September, 18.35 Uhr, auf der L161 zwischen Rheinheim und Lienheim einen Unfall verursacht, bei dem sie schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen wurde. Wie die Polizei mitteilt, geriet sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Zwei Autos streifte sie, in eins krachte sie frontal. Laut Angaben hatte die Frau 1,4 Promille Alkohol intus.

Zunächst streifte die Frau mit ihrem Wagen die Autos eines 43- und 48-Jährigen und fuhr weiter. Bei Reckingen krachte sie in ein von einem 24-Jährigen gesteuertes Fahrzeug. Der 24-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Inwieweit der hohe Alkoholpegel bei der Frau eine Rolle gespielt hat, ermittelt die Polizei aktuell.

Den Schaden gibt die Polizei mit 13.000 Euro an.

Die Polizei Waldshut (07751 8316-531) sucht noch Zeugen. Sie schreibt: „Von großem Interesse ist hierbei, ob es noch weitere Geschädigte gibt oder Personen, die durch die Unfallverursacherin gefährdet wurden.“

Wehr: Rollerfahrerin wird schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Öflinger Straße in Wehr am Montag, 4. September, gegen 6 Uhr, wurde eine 55-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt. Laut Polizeimitteilung wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Ein 43-Jähriger krachte mit seinem Wagen beim Abbiegen Richtung Hölzle in den Roller. Warum, ist noch nicht geklärt. Er wurde leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 6000 Euro.

Die Verkehrspolizei Waldshut ermittelt und bittet Zeugen, sich beim Revier in Bad Säckingen (07761 934-0) zu melden.

Albbruck: Motorrad kracht in Linienbus

In der Hauptstraße im Albbrucker Ortsteil Schachen ist am Montag, 4. September, 18.40 Uhr, ein Motorrad in einen Linienbus gekracht, schreibt die Polizei. Der Biker (62) wurde leicht verletzt, Busfahrer und Fahrgäste blieben unverletzt.

In einer Linkskurve geriet der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Bus. Ein kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Den Schaden gibt die Polizei mit 1500 Euro an.

Klettgau: Auto brennt in Weisweil

Ein Auto ist am Montag, 4. September, gegen 19.30 Uhr, im Klettgauer Ortsteil Weisweil in Brand geraten. Der Polizei zufolge stand das Fahrzeug im Hof des Eigentümers. Ein Nachbar bemerkte, wie Flammen aus dem Motorraum züngelten. Er griff zum Feuerlöscher und verhinderte Schlimmeres. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht klar.

Die Polizei Wutöschingen (07746 92850) ermittelt und hofft auf Hinweise.

Waldshut-Tiengen: Autoscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat am Montag, 4. September, zwischen 6.45 und 17.30 Uhr, in der Waldtorstraße in Waldshut die Scheibe eines weißen Polos eingeschlagen, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden soll bei rund 1000 Euro liegen. Vom Täter weiß man noch nichts.

Die Polizei Waldshut (07751 8316-531) hofft auf Hinweise.

Bad Säckingen: Radfahrer beschädigt Auto

In der Waldshuter Straße in Bad Säckingen hat ein Fahrradfahrer am Montag, 4. September, zwischen 16.30 und 17.15 Uhr, ein geparktes Auto gerammt und einen Schaden von rund 800 Euro hinterlassen. Er fuhr weiter. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher. Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) hofft auf Hinweise.

Schwörstadt: Auto kracht in umgestürzten Baum

Ein 23-Jähriger ist mit seinem Auto am Montag, 4. September, 22.35 Uhr, zwischen Dossenbach und Schopfheim in einen Baum gekracht, der quer über der Kreisstraße lag. Verletzt wurde laut Polizeimeldung niemand.

Der 23-Jährige bemerkte den 40 Zentimeter dicken Baum im Lichtkegel, trat voll auf die Bremse, konnte aber den Unfall nicht verhindern. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei räumten den Baum von der Fahrbahn. So lange blieb die Kreisstraße komplett gesperrt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Lörrach: Mit geklautem Auto gegen den Baum

Mit einem geklauten VW Lupo ist ein Unbekannter am Montag, 4. September, gegen 5.30 Uhr, beim Haagensteg in Lörrach auf dem Parkplatz einer Bar rückwärts in einen Baum gekracht, schreibt die Polizei. Laut Angaben wurde das Fahrzeug in der Nacht auf Donnerstag, 31. August, in der Neudorfer Straße aus einer Tiefgarage gestohlen.

Die Polizei erhielt Montagfrüh einen Anruf mit dem Hinweis: mehrere Jugendliche zündelten bei einer Bar. Als die Polizei eintraf, brannte eine Holzkiste. Und die Beamten sahen den demolierten Lupo, bei dem wohl ein Totalschaden entstand. Von den Jugendlichen keine Spur.

Die Polizei Lörrach (07621 176-0) sucht Zeugen.