Tiengen: Mehrere Einbruchsversuche in der Hauptstraße

In der Nacht auf Dienstag, 11. April, haben Unbekannte versucht, in zwei Geschäfte in der Hauptstraße von WT-Tiengen einzubrechen. Mit einem unbekannten Gegenstand hatten der oder die Einbrecher laut Polizeiangaben zunächst gegen das Schaufenster eines Uhren- und Schmuckgeschäftes in der Nähe des Marktplatzes geschlagen. Dieses hielt jedoch stand und wurde auch kaum in Mitleidenschaft gezogen.

1.30 Uhr waren dumpfe Schläge wahrgenommen worden, die möglicherweise mit dem Einbruchsversuch in Verbindung stehen. Auch ein dunkles Auto war zu dieser Zeit aufgefallen. Gegen 2 Uhr wurde die Schaufensterscheibe eines zweiten Geschäftes in der „oberen“ Hauptstraße zerstört. In das Geschäft eingedrungen ist allerdings niemand, womöglich hielt der durch die splitternde Scheibe verursachte Geräuschpegel die Täterschaft vor der weiteren Tatbegehung ab.

Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere zu aufgefallenen Personen und Fahrzeugen.

Waldshut-Tiengen: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag, 11. April, gegen 17 Uhr, hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall bei der Banschacher Brücke zwischen Waldshut und Tiengen leicht verletzt. Ein 76-jähriger SUV-Fahrer war vom Abfahrtsast der B 34 auf die bevorrechtigte L 161 nach links in Richtung Gurtweil abgebogen. Dabei kollidierte er mit einem aus Richtung Kadelburg herannahenden und die dortige Linksabbiegespur befahrenden 51 Jahre alten VW-Fahrer.

Während der SUV-Fahrer das Unfallgeschehen unverletzt überstand, zog sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Insgesamt wurde ein Sachschaden von rund 13500 Euro an den beiden Fahrzeugen verursacht. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Wehr: Brand endet glimpflich

Am Dienstagmittag, 11. April, endete ein Brand in Wehr glimpflich. Gegen 12:50 Uhr war das Feuer laut Polizeiangaben im überdachten Eingangsbereich zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden. Den Wohnungsinhabern gelang es, das Feuer größtenteils zu bekämpfen.

Die angerückte Feuerwehr löschte die letzten Glutnester ab. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand brach das Feuer im Bereich eines Plastikeimers aus, der als Abfallbehälter benutzt wurde. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und rund 20 Kameraden im Einsatz, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften, dazu eine Streifenwagenbesatzung der Polizei.

