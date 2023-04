Höchenschwand: Motorradunfall – zwei Verletzte – Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem Motorradunfall kam es am Samstag, 22. April, gegen 15.45 Uhr, auf der B 500 zwischen Höchenschwand und Häusern. Ein 49-jähriger Motorradfahrer war laut Polizeiangaben in einer langgezogenen Kurve nach rechts von der Straße geraten. In der Folge stürzte er und verletzte sich.

Auch seine 43 Jahre alte Sozia wurde bei dem Unfall verletzt. Während der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt wurde, kam die Frau mit einem Rettungswagen in das Waldshuter Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad liegt bei rund 2500 Euro. Zeitweise war die B 500 komplett gesperrt.

Jestetten: Auto landet auf dem Dach – Insassen verletzt und mutmaßlich alkoholisiert

In der Nacht auf Samstag, 22. April, kurz vor 5 Uhr, ist ein Auto in Jestetten auf dem Dach gelandet. Das Auto war laut Polizei in der Schwarzwaldstraße in einer Kurve von der Straße geraten. Nachdem der Wagen mit dem Randstein und einer Hecke kollidiert war, kippte er um und blieb auf dem Dach liegen. Im Wagen befanden sich zwei Männer im Alter von 27 und 45 Jahren.

Beide trugen Verletzungen davon und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Da die Fahrereigenschaft nicht feststand und die Männer mutmaßlich berauscht waren, wurde bei beiden eine Blutentnahme angeordnet. Ersten Ermittlungen zufolge sind sie auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der jüngere Insasse griff während dieser Maßnahme die Einsatzkräfte an und wurde beleidigend. Ein noch offener Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn konnte durch die Begleichung der Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro außer Vollzug gesetzt werden. Eine Angehörige brachte das Geld vorbei.

Für die weiteren Ermittlungen wurde die Bekleidung der Männer und das Auto beschlagnahmt. Der entstandene Schaden liegt bei rund 10.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Rickenbach: Motorradfahrer verletzt sich leicht

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstag, 22. April, gegen 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der L 152 bei Rickenbach-Altenschwand leicht verletzt. Bei einem Überholvorgang war der 54-jährige in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Mit leichten Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe am Motorrad beläuft sich auf rund 5000 Euro. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen.

A98 bei Waldshut-Tiengen: Auto fährt auf Gegenverkehr zu

In der Nacht auf Sonntag, 23. April, ist ein unbekanntes Auto auf der A 98 zwischen dem Heidenäcker- und im Bürgerwaldtunnel mutmaßlich absichtlich auf den Gegenverkehr zugefahren.

Um 4.15 Uhr und um 4.25 Uhr waren diesbezüglich zwei unabhängige Meldungen an die Polizei erfolgt. Zwei entgegenkommende Autofahrerinnen mussten bremsen und ausweichen, damit es zu keiner Kollision kam, berichtet die Polizei. Das im Bürgerwaldtunnel ohne eingeschaltetem Licht fahrende unbekannte Auto entfernte sich in Richtung Waldshut.

Bei diesem soll es sich um einen hellen sportlichen Kleinwagen gehandelt haben. Um weitere sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-0.

Laufenburg: Ladendieb widersetzt sich

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat sich in Laufenburg am Samstagabend, 22. April, der Polizei widersetzt. Der 18-jährige steht im Verdacht, gegen 19.30 Uhr eine Getränkedose in einem Einkaufsmarkt im Laufenpark entwendet zu haben.

Er flüchtete, konnte aber im Außenbereich von einer Polizeistreife angetroffen werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen setzte sich der Tatverdächtige zu Wehr und stieß einen Polizeibeamten, der deswegen stürzte. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er überwältigt werden.

Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

In der Nacht auf Sonntag, 23. April, hat sich ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 34 in der Waldshuter Liedermatte verletzt. Gegen 5.15 Uhr war der 29-Jährige laut Polizei mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei verletzte sich der Fahrer und kam in ein Krankenhaus.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet, da eine Alkoholüberprüfung knapp zwei Promille ergeben hatte. Der Führerschein wurde einbehalten. Am Auto entstand Totalschaden. Insgesamt dürfte sich der Schaden am Auto und der Straßenlaterne auf mehrere tausend Euro belaufen.

Wehr: Motorradfahrer stürzt

Bei einem Sturz hat sich am Samstagmorgen, 22. April, in Wehr ein Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 10.35 Uhr bremste der 48-Jährige in der Werrachstraße seine Maschine verkehrsbedingt stark ab. Dadurch verlor er das Gleichgewicht und kam zu Fall.

Er verletzte sich an der Schulter und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad liegt bei rund 1500 Euro.

Rheinfelden: Auto macht sich selbstständig und rollt in eine Wiese

Kein Gang eingelegt? Die Handbremse nicht angezogen? Vermutlich, weil es nicht ausreichend gesichert war, hat sich am Donnerstag, 20. April, kurz vor 12 Uhr, bei einem Imbiss in der Bahnhofstraße in Rheinfelden ein VW selbstständig gemacht. Wie die Polizei mitteilt, rollte das Fahrzeug rückwärts über die Straße und eine etwa zwei Meter hohe Böschung hinunter auf eine Wiese.

Der 30-Jährige hatte seinen Wagen beim Imbiss geparkt. Ungesichert geriet das Fahrzeug ins Rollen. Es rollte noch 25 Meter auf der Wiese, bis es zum Stehen kam.

Das Auto blieb laut Angaben unbeschädigt, aber der Abschleppwagen musste es bergen.

Wehr: Fußgängerin (87) vom Auto angefahren – leicht verletzt

In der Höfstraße in Wehr ist am Donnerstag, 20. April, kurz nach 17 Uhr, eine Fußgängerin (87) mit ihrem Rollator angefahren worden. Laut Polizeimitteilung hatte sie Glück, sie wurde leicht verletzt.

Eine 79-Jährige wollte wohl mit ihrem Auto von einem Parkplatz fahren. Sie übersah die Fußgängerin. Die 87-Jährige stürzte, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Weil am Rhein: 84-jährige Fußgängerin beim Ausparken angefahren – schwer verletzt

Eine 68-Jährige hat am Donnerstag, 20. April, 10.10 Uhr, in der Königsberger Straße in Weil am Rhein beim Ausparken eine 84-jährige Fußgängerin angefahren. Die ältere Frau stürzte der Polizei zufolge und wurde wohl am Bein verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin ins Krankenhaus.

Offensichtlich übersah die Autofahrerin, die rückwärts von einem Parkplatz fahren wollte, die Frau, die auf dem Gehweg unterwegs war.