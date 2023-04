In Todtnau im Oberen Wiesental entsteht eine der größten Fußgänger-Hängebrücken Deutschlands. Das Bauwerk soll ein touristischer Magnet werden und 100.000 Besucher pro Jahr anlocken. Kommen Sie mit auf 110 Meter Höhe!

