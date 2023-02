Häusern: Ein Toyota kommt auf die Gegenfahrbahn, dann knallt‘s

Drei Fahrzeuge sind am Freitagmorgen, 3. Februar, gegen 7.45 Uhr, auf der B 500 zwischen Häusern und Schluchsee ineinander gekracht. Die Polizei schreibt in ihrer Pressemitteilung: Ein Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam laut Angaben schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik.

Das ist der Polizei bisher bekannt: Der Fahrer (69) eines Toyotas sei mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Warum, weiß die Polizei noch nicht. Der Toyota sei in einen entgegenkommenden Fiat mit seiner 21-jährigen Fahrerin gekracht und in einen von einem 22-Jährigen gesteuerten Lieferwagen dahinter geschleudert worden.

Während der Unfallverursacher in die Klinik geflogen wurde, kamen die beiden anderen Fahrzeuglenker mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Die drei schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 45.000 Euro.

Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die B500 komplett gesperrt. Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Häusern und Höchenschwand sowie die Polizei waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Hat jemand absichtlich das Auto angezündet?

Ein Auto hat Donnerstagfrüh, 2. Februar, gegen 5.45 Uhr, in der Neumattstraße in Tiengen gebrannt. Anwohner entdeckten laut Polizeimeldung das in Flammen stehende Fahrzeug rechtzeitig. Es gelang ihnen, das Feuer zu löschen, bevor die Feuerwehr da war.

Sie schnappten sich einen Feuerlöscher und erstickten die Flammen. Nützte nichts, das Auto älteren Baujahrs hat der Polizei zufolge nur noch Schrottwert. Sie schreibt in ihrer Mitteilung von einem Totalschaden von mehreren tausend Euro.

Die ermittelnden Beamten hegen den Verdacht, dass jemand absichtlich das Feuer gelegt hat. Deshalb suchen sie Zeugen: „Wem in den frühen Morgenstunden des Donnerstags verdächtige Personen und Fahrzeuge rund um die Neumattstraße aufgefallen sind, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) zu melden.“

St.Blasien: Zoff in einer Flüchtlingsunterkunft

Ein Streit in einer Unterkunft für Geflüchtete in St. Blasien hat am Donnerstagabend, 2. Februar, zu einem größeren Polizeieinsatz geführt, wie die Polizei mitteilt.

Eine Bewohnerin habe kurz nach 21 Uhr Sicherheitsdienst und Polizei um Hilfe gebeten, als sie von einem betrunkenen Bewohner attackiert worden sei. Im Zimmer des Bewohners trafen die Polizisten laut Angaben auf fünf junge, teils alkoholisierte Männer.

Darunter ein 27-Jähriger gegen den ein Haftbefehl bestand. Die Beamten nahmen ihn fest. Zwei Jugendliche wurden dem Jugendamt übergeben, wie die Polizei weiter schreibt. Zwei weitere Männer wurden aufs Polizeirevier gebracht, um deren Identität festzustellen.

Schlussendlich leitete die Polizei gegen einen 25-Jährigen Ermittlungen wegen Körperverletzung ein.

Dettighofen: Unbekannter bricht am helllichten Tag in Wohnung ein

Ein Unbekannter ist am Donnerstag, 2. Februar, zwischen 14 und 18 Uhr, oberhalb von Dettighofen-Eichberg in ein Haus eingebrochen. Laut Polizeimeldung gelangte der Einbrecher über die Terrasse ins Haus. Es fehlten eine wertvolle Flasche Whisky, ein Goldring und Kleingeld.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741/8316-0) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Waldshut-Tiengen: Geparktes Auto angefahren und beschädigt

In der Ostpreußenstraße in Tiengen ist am Donnerstag, 2. Februar, zwischen 5.35 und 15.20 Uhr, ein am Straßenrand geparktes Auto (BMW) angefahren und beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter.

Der Schaden am BMW soll ei rund 1000 Euro liegen. Die Polizei sucht Zeugen, die sich auf dem Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) melden können.