Murg: Polizei nimmt die ungebetenen Übernachtungsgäste fest

Zwei Männer (27 und 29 Jahre) haben in Murg in einem fremden Wohnmobil genächtigt. Laut Polizeimitteilung überraschte der Werkstattbetreiber, auf dessen Gelände das Wohnmobil abgestellt war, die beiden schlafenden Männer am Mittwochmorgen, 1. Februar. Sie fühlten sich offensichtlich ertappt und flüchteten.

Laut Angaben verfolgte der Werkstattbetreiber die Männer. Einer der beiden soll ein Messer gezückt haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen fest und beschlagnahmte das Messer. Es stellte sich heraus, dass das Wohnmobil nicht abgeschlossen war. Die Ermittlungen laufen.

Hohentengen: Betrunkener Lieferwagenfahrer ignoriert Polizei

Ein betrunkener Lieferwagenfahrer (43) hat Mittwochnacht, 1. Februar, die Aufforderung der Polizeistreife ignoriert, anzuhalten. Die Polizisten schafften es trotzdem, das Fahrzeug wenig später zu stoppen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Lieferwagenfahrer laut Anzeige des Alcomaten zwei Promille Alkohol intus.

Der Wagen mit dem 43-Jährigen Fahrer fiel der Polizei zufolge gegen 23.30 Uhr in der Hauptstraße in Hohentengen durch seine Fahrweise auf. Er fuhr wohl in Schlangenlinien. Das Anhaltezeichen der Polizei missachtete er, er fuhr weiter. Die Polizisten überholten den Lieferwagen in einem günstigen Moment und stoppten ihn, wie die Polizei schreibt.

Laut der Schilderung war der Mann so betrunken, dass er beim Aussteigen zusammensackte. Gerade so habe er verhindert, dass er aus dem Fahrzeug flog. Der Mann musste zur Blutentnahme, der Führerschein ist erst mal weg.

Kanton Basel-Landschaft Mann (63) wird niedergestochen und stirbt – die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut-Tiengen: Bauarbeiten lösen Feuerwehreinsatz aus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwoch, 1. Februar, am frühen Nachmittag umsonst in die Innenstadt in Waldshut ausgerückt. Was als Rauch gemeldet wurde, stellte sich als Staub heraus, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 13.45 Uhr habe die Leitstelle einen Notruf erhalten: Es qualmt aus mehreren Fenstern. Die Einsatzkräfte, die zuerst vor Ort waren, bestätigten die Meldung laut Angaben. Schnell habe sich aber herausgestellt, dass Sanierungsarbeiten im Haus eine Menge Staub aufwirbelten. Die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

Rheinfelden: Grill setzt Abfallsäcke auf dem Balkon in Brand

Ein Grill hat am Mittwoch, 1. Februar, gegen 22.30 Uhr, in Rheinfelden auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Werderstraße Abfallsäcke in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern, wie die Polizei mitteilt. Der 27-jährige Bewohner wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Brand verursachte der Polizei zufolge einen Schaden von mindestens 10.000 Euro.

Offensichtlich stellte der Bewohner den Grill zum Abkühlen auf den Balkon – zu nah an den Müllsäcken. Das heiße Gerät entzündete wohl den Abfall.