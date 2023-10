Weil am Rhein: Senior (86) bewaffnet sich mit Bratpfanne und vertreibt ungebetenen Besucher

Wie erst jetzt bekannt wurde, vertrieb ein 86-jähriger Senior unter zur Hilfenahme einer Bratpfanne einen ungebetenen Besucher aus seiner Wohnung. Der 86-Jährige bewohnt laut Polizeiangaben in der Stettinger Straße eine Wohnung in einer Seniorenwohnanlage, als am Montag, 25. September, kurz nach 12 Uhr, ein unbekannter Mann an seiner Haustür klingelte.

Der 86-Jährige öffnete die Tür und der Unbekannte sei direkt in Wohnung gegangen und habe sich in dieser umgeschaut. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte sich der 86-Jährige nicht mit dem Unbekannten verständigen. Um den Unbekannten schnellstmöglich wieder los zu werden habe der 86-Jährige eine Bratpfanne ergriffen und den Unbekannten aus seine Wohnung geworfen. Aus der Wohnung sei nichts entwendet worden.

Der Unbekannte soll auch bei anderen Seniorenwohnungen geklingelt haben. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er ist zwischen 20 bis 30 Jahre alt gewesen und war dunkel gekleidet. Trotz der warmen Jahreszeit habe der Unbekannte Handschuhe getragen und führte einen Blumenstrauß mit sich.

Waldshut: Anhänger löst sich und gerät in den Gegenverkehr

Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Anhänger am Samstag, 30. September, gegen 17 Uhr die Konstanzer Straße aus Tiengen in Richtung Waldshut. Nach bisherigem Kenntnisstand löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung mitsamt Anhänger, welcher in den Gegenverkehr geriet.

Dort streifte der Anhänger ein Auto und es entstand an Anhänger und Auto ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Mutmaßlich hatte der 43-jährige die Anhängerkupplung nicht richtig befestigt, sodass diese sich während der Fahrt löste.

Tiengen: Mann bei Auffahrunfall leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstag, 30. September gegen 18 Uhr in der Schaffhauser Straße in Tiengen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 34-jähriger Mann die Schaffhauser Straße, als er aufgrund einer roten Fußgängerampel anhalten musste.

Der nachfolgende 38-jährige Autofahrer fuhr dem 34-Jährigen auf und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von rund 8000 Euro.

Tiengen: Senior (78) beschädigt ein Auto – Auseinandersetzung mit Besitzer (23)

Ein 78-jähriger Mann wurde am Samstag, 30. September, gegen 11.45 Uhr beobachtet, wie er mit einem Gartenwerkzeug ein Auto in der Schaffhauser Straße in Tiengen mutmaßlich mutwillig beschädigte.

Der Mann konnte durch Passanten festgehalten werden. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zwischen dem 78-jährigen und dem 23-jährigen Fahrzeugbesitzer in weiterer Folge zu einer Auseinandersetzung, wobei beide Kontrahenten leicht verletzt wurden.

Waldshut: Autofahrerin fährt wahrscheinlich bei rot und verursacht Unfall

Am Samstag, 30. September, ereignete sich gegen 16.05 Uhr in Waldshut an der Einmündung Eisenbahnstraße und Bismarckstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Die Polizei beschreibt den Unfall wie folgt: Eine 58-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto die Eisenbahnstraße in Richtung Bad Säckingen.

An der Einmündung Bismarckstraße missachtete sie nach bisherigem Kenntnisstand das Rotlicht der Ampel und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem 48-jährigen Autofahrer. Dieser war gerade aus der Bismarckstraße nach links in die Eisenbahnstraße abgebogen. Verletzt wurde niemand, der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Wehr: Mutmaßlich betrunkener Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 36-jähriger Radfahrer ist nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung am Montag, 2. Oktober, gegen 0.05 Uhr in der Öflinger Straße in Wehr gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Mann war nach derzeitigem Kenntnisstand alkoholisiert. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er musste durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Wie viel Alkohol der 36-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls im Blut hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Lörrach: Fahrzeugbrand auf Autobahn A 98

Am Sonntag, 1. Oktober, gegen 0.10 Uhr, brannte auf der Autobahn A 98 ein Auto komplett aus. Der 27-jährige Fahrer befuhr die Autobahn A 98, als er zwischen der Anschlussstelle Kandern und Lörrach-Mitte Rauch aus dem Motorraum seines Autos wahrnahm. Er stellte das Auto auf den Standstreifen ab und kurz darauf fing das Auto im Bereich des Motorraumes an zu brennen.

Ein hinzukommender Helfer sowie der 27-Jährige versuchten noch mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen, was nicht gelang. Schlussendlich konnte der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden. Das Auto brannte komplett aus. Es wird ein technischer Defekt vermutet. Es wurde niemand verletzt. Während der Brandbekämpfung und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Fahrtrichtung Rheinfelden gesperrt werden. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Häusern: Kollision zwischen Auto und Motorrad

Am Samstag, 30. September, gegen 17 Uhr kam es auf der B500 zwischen Schluchsee und Häusern zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 59-jähriger Motorradfahrer überholte nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Autos. Als der Mann auf Höhe eines 59-jährigen Autofahrers war, scherte dieser nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls zum Überholen aus.

Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Lörrach: Einbruch in Gaststätte und Biergarten auf der Burg Rötteln

In der Nacht von Samstag, 30. September, auf Sonntag, 1. Oktober, gelangte ein Unbekannter, vermutlich durch ein eingeschlagenes Fenster, in das Gebäude der Gaststätte auf der Burg Rötteln. Aus der Gaststätte wurde Bargeld entwendet. Außerdem gelangte der Unbekannte auch in das Gebäude des gegenüberliegenden Biergartens. Auch aus diesem Gebäude wurde Bargeld entwendet.

A5: Auf Autobahn Kontrolle über das Auto verloren – über 100.000 Euro Schaden

Unfall auf der A5: Am Samstag, 30. September, gegen 23.15 Uhr, verlor ein 18-jähriger Fahrer eines Audi R 8 die Kontrolle über das Fahrzeug, kam auf der Autobahn A5 ins Schleudern, kollidierte mit der linken Schutzplanke und im weiteren Verlauf mit der rechten Schutzplanke.

Im Ausfahrtsbereich des Parkplatzes „Rheinaue“ kam der Audi zum Stehen. Der 18-jährige Fahrer sowie sein 18-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden auch zwei Fahrzeuge beschädigt, welche zum Unfallzeitpunkt auf der Gegenfahrbahn (Südfahrbahn) unterwegs waren.

Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war die Nordfahrbahn und teilweise auch die Südfahrbahn gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz. Der Schaden an dem Audi R 8 wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der an den zwei Fahrzeugen durch die umherfliegenden Fahrzeugteile entstandene Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.