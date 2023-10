Da hatte er oder sie sich aber ganz schön verschätzt: Ein unbekannter Lieferwagenfahrer ist in Killwangen im Kanton Aargau am Sonntagabend in Unterführung steckengeblieben. Doch er ignorierte den Schaden und fuhr weiter. Teile des Fahrzeugs blieben einfach liegen.

Was war passiert?

Ort des Geschehens war laut Angaben der Kantonspolizei die A1-Unterführung zwischen Killwangen und Würenlos. Eine Autofahrerin entdeckte am Sonntag, 1. Oktober, gegen 23.30 Uhr, die auf der Fahrbahn herumliegenden Teile. Sie verständigte die Polizei.

Das Fahrzeug war höher als 2,80 Meter

Wie sich zeigte, musste ein Fahrzeug in der auf 2.8 Meter Höhe begrenzten Unterführung steckengeblieben sein. Dabei muss der Glasfaseraufbau des Wagens stark beschädigt worden sein, beschreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Ungeachtet dessen fuhr die unbekannte Person am Steuer das Fahrzeug weiter durch die zu niedrige Unterführung. Dabei wurde die Fahrbahn zerkratzt. Da Splitter bis nach Oetwil an der Limmat auf der Straße verstreut waren, muss die Fahrt in diese Richtung weitergegangen sein, so die Vermutung der Polizei.

Polizei sucht Zeugen und den Lieferwagen

Die Kantonspolizei in Baden (Telefon +41-56 200 11 11) sucht einen weißen Lieferwagen, der eine Aufschrift „Mietfahrzeug“ trug und nun verschiedene Beschädigungen aufweist.