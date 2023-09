„Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar“, erklärte die Schweizer Polizei am Samstag. Den Angaben zufolge handelt es sich aber um ein Tötungsdelikt.

Die Polizei hielt sich hinsichtlich Details zu dem Vorfall bedeckt. Weder wurden die verwendeten Waffen, noch die Art der Verletzungen, die Nationalität der Betroffenen oder ihr Alter genannt. Wegen der laufenden Ermittlungen könnten keine weiteren Informationen veröffentlicht werden, teilte die Polizei der Nachrichtenagentur AFP mit.

Trotz Rettungsmaßnahmen vor Ort verstorben

Den Angaben zufolge wurden gegen 05.00 Uhr am Samstag zwei Verletzte auf dem Boden einer Gasse in der Altstadt entdeckt. Einer der Männer sei schwer, der andere leichter verletzt gewesen. Ersterer seit trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch vor Ort verstorben. Wenig später habe die Polizei im nahegelegenen Schaffhausener Bahnhof einen dritten verletzten Menschen gefunden, der „nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls am Vorfall beteiligt war“. (dpa)