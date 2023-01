Ein abgemeldetes Wohnmobil in der Rötelbachstraße in Wehr-Brennet ist in der Silvesternacht in Brand geraten. Vermutlich verursacht von der Feuerwerksrakete, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt.

Fahrzeug steht auf einem Waldgrundstück

Laut Angaben stand das Wohnmobil auf einem Waldgrundstück. Zeugen hätten sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten, als das Fahrzeug in Flammen auf ging. Wie die Polizei weiter schreibt, versuchten sie, den Brand selbst zu löschen. Was ihnen nicht gelang.

Keiner ist verletzt, 5000 Euro Schaden

Erst die mit vier Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr habe den Brand gelöscht.

Verletzt wurde laut Polizeimeldung niemand. Der Schaden soll bei etwa 5000 Euro liegen. (sk)