Grafenhausen: 18-Jähriger unter unbekannten Umständen schwer verletzt

Unter bislang ungeklärten Umständen schwer verletzt worden ist ein 18-Jähriger am Abend des 15. September im Bereich Grafenhausen/Rothaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei soll der Mann sich zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr auf dem Badischen Oktoberfest in Rothaus aufgehalten haben. Zu einer bislang unbekannten Uhrzeit habe er sich am Kreisel vorbei und entlang der Rothauser Straße und Schafhauser Straße zu Fuß auf den Heimweg begeben.

Mutmaßlich in diesem Zeitfenster erlitt der 18-Jährige auf bislang unbekannte Art und Weise schwere Verletzungen, sodass er sich am Folgetag in eine Klinik begeben musste.

Aktuell kann weder ein Verkehrsunfall noch ein körperlicher Angriff ausgeschlossen werden. Da der Geschädigte sich eigenen Angaben zufolge nur lückenhaft an den Abend erinnert, bittet die Polizei mögliche Zeugen, die zur Aufklärung des Vorfalles beitragen können, sich unter Telefon 07751 8316531 beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen oder unter der Telefon 07703 93250 beim Polizeiposten Bonndorf zu melden.

Wallbach/Schwörstadt: Zwei Einbrüche in Sportheime – Polizei sucht Zeugen

Im Bad Säckinger Ortsteil Wallbach wurde laut Polizeiangaben versucht, in der Zeit von Dienstag, 19. September, gegen 23 Uhr und Mittwoch, 20. September, gegen 10 Uhr in der Steinenstraße in die Flößerhalle einzubrechen. Der oder die Täter hatten erfolglos versucht, eine Tür aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) ist auf der Suche nach Zeugen und bittet diese, sich beim Revier zu melden.

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. September, gegen 21 Uhr und Mittwoch, 20. September, gegen 10.30 Uhr wurde in Schwörstadt in der Rheinbadstraße in das Sportheim eingebrochen. Bislang unbekannten Personen war es gelungen, in den Vorratsraum einzudringen und daraus mehrere Getränkekisten zu entwenden. Ob noch weiteres gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623 74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Schwarzwald Es gibt 530 Hinweise, aber noch immer keine Spur von Scarlett S. Das könnte Sie auch interessieren

Bad Säckingen: Unbekannter löst mutwillig Brandmelder aus – Zeugen gesucht

In einer öffentlichen Tiefgarage in der Waldshuter Straße in Bad Säckingen wurde am Mittwoch, 20. September gegen 19 Uhr durch eine unbekannte Person ein Brandmelder betätigt.

Hochrhein Blaulichtreport: Handtaschendieb und Umweltsünder beschäftigen die Ermittler Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund der Brandmeldung fuhren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Säckingen, Wehr und Murg zur Tiefgarage, konnten aber keinen Rauch und kein Feuer feststellen. Nach bisherigem Kenntnisstand ist von einer missbräuchlichen Verwendung des Brandmelders auszugehen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Klettgau: Mann wird bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten kam es am Mittwoch, 20. September, gegen 7 Uhr auf der Kreuzung Industriestraße und Bahnhofstraße. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr auf der L163 aus Geißlingen in Richtung Grießen und bog in die Industriestraße ab.

Weil am Rhein Vermisster Rheinschwimmer (74) wird tot geborgen Das könnte Sie auch interessieren

Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, missachtete sie nach bisherigem Kenntnisstand die Vorfahrt eines von links kommenden 19-jährigen Autofahrers. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.