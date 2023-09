Bad Säckingen: Unbekannter soll Handtasche einer Seniorin entwendet haben

Die Handtasche einer 75-jährigen Fußgängerin soll am Dienstag, 19. September, gegen 9.45 Uhr durch eine bislang unbekannte Person in der Alten Basler Straße in Bad Säckingen entwendet worden sein. Der mutmaßliche Täter soll der Frau zuvor einen Schlag auf die Schulter versetzt haben. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurde die Dame leicht verletzt.

Der mutmaßliche Täter wurde als etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und männlich beschrieben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein sowie eine Mütze, eine Sonnenbrille, Handschuhe und einen Schal zur Maskierung getragen haben.

Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen (07761934-500) zu melden.

Görwihl-Tiefenstein: Erhebliche Verunreinigung der Alb

Wie bereits am Sonntag, 10. September, der Polizei mitgeteilt wurde, kam es nach bisherigem Kenntnisstand in den Sommermonaten bei Tiefenstein zur Einleitung einer großen Menge an Faulschlamm und Schlemmsand in die Alb. Das Flussbett ist über mehrere hundert Meter nahezu vollständig mit dem Sediment bedeckt.

Ersten Einschätzungen zufolge führte die Gewässerverunreinigung zum Absterben sämtlicher Kleinlebewesen und auch von besonders geschützten Fischarten wie Groppe und Bachneunauge.

Der Tatverdacht richtet sich gegen drei Tatverdächtige im Alter von 44, 56 und 64 Jahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Eintragung des Schlamms durch eine Ableitung von Wasser aus einem Weiher verursacht.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) oder zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 0761 21689-0 bei der Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg melden.

Dettighofen-Baltersweil: Diebstahl aus Opferstock

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendete eine unbekannte Person im Zeitraum von Samstag, 9. September, bis Freitag, 15. September, eine unbekannte Menge Bargeld aus dem Opferstock des „Baltersweiler Käppele“ in der Straße Zum Sonnenberg in Baltersweil.

Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Küssaberg-Rheinheim: Gefährlicher Unfug

Am Dienstag, 19. September, gegen 22.10 Uhr fuhr eine 60-jährige Autofahrerin in Rheinheim aus der Schweiz kommend die Zurzacher Straße entlang, als ihr eine bislang unbekannte Person einen mit Wasser gefüllten Beutel auf die Windschutzscheibe warf.

Nach bisherigem Kenntnisstand reagierte die 60-Jährige angemessen, so dass es zu keinem Unfall kam. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Beutelwerfer nicht gefunden werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen

(07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen oder Geschädigte weiterer Würfe.

Jestetten: Unfall an der Einmündung L163

Eine 75-jährige Autofahrerin fuhr nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei am Dienstag, 19. September, gegen 17.45 Uhr auf der L165 aus der Schweiz kommend in Richtung Jestetten. An der Einmündung zur L163 bog sie nach links in Richtung Jestetten ab und missachtet die Vorfahrt einer 49-jährigen Autofahrerin.

Letzterer gelang es nicht mehr, eine Kollision zu verhindern. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.