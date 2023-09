Es sind traurige Nachrichten, die die Polizei am Donnerstagabend mitteilt: Der am Dienstag 12. September, vermisst gemeldete 74-jährige

Schwimmer wurde am Mittwochabend um kurz nach 22 Uhr von Tauchern

der DLRG tot geborgen.

Die Spezialisten hatten bei ihrer Suche nahe der Badestelle am Rheinufer in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) zuvor eine in etwa fünf Meter Tiefe treibende leblose Person gefunden.

War es ein Unfall?

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich laut Polizei um einen Badeunfall. Die Unglückstelle befindet sich rund drei Kilometer vom Stauwehr Märkt entfernt. Der Bereich wird aufgrund seiner geringen Strömungsverhältnisse gerne zum Schwimmen genutzt.

Dennoch weist die Wasserschutzpolizei, die dem Polizeipräsidium Einsatz

angehört, darauf hin, stets in Begleitung schwimmen zu gehen, sich in

Ufernähe aufzuhalten und den Kreislauf zuvor an die Wassertemperatur

zu gewöhnen. (mol)