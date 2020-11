Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Waldshut hat am Donnerstag die Marke von 1000 Fällen überschritten. Mit 59 Neuinfektionen seit Mittwoch sind aktuell nun insgesamt 1020 Fälle seit Beginn der Pandemie gemeldet. Pro 10.000 Einwohner waren oder sind damit 59,7 Einwohner von einer Infektion direkt betroffen. Das Landratsamt Waldshut nennt derzeit 403 aktive Fälle. Als genesen gelten aktuell 581 Personen. 36 Tote sind zu beklagen. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 170,2 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage liegt der Landkreis Waldshut deutlich über dem Landesschnitt (119,6).

Zum Vergleich: Der Landkreis Lörrach hat seit Beginn der Pandemie 1690 bestätigte Corona-Fälle erfasst. Pro 10000 Einwohner sind dies 73,7 Fälle). Derzeit gibt es hier 423 aktive Fälle, die 7-Tage-Inzidenz liegt hier bei 156,7. Als genesen gelten 1192 Personen.

Mit der Gemeinde Dachsberg hat nun auch die letzte bislang noch nicht betroffene Gemeinde im Landkreis Waldshut ihre ersten beiden bestätigten Corona-Fälle. Die einzige „coronafreie“ Gemeinde ist derzeit die Gemeinde Wutach im Nordosten des Landkreises. Die meisten Fälle sind an der Rheinschiene zu verzeichnen: Für die Stadt Waldshut-Tiengen meldet das Gesundheitsamt aktuell 103 Fälle, in Bad Säckingen 84, in Wehr 22. Auf Platz vier und fünf liegen Wutöschingen (28) und Lauchringen (21). Es folgen Albbruck (16), Laufenburg (15) und Klettgau mit zwölf Fällen.