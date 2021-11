von Eva Baumgartner

Die Berufemesse an der Realschule Klettgau ist bereits seit Jahren ein fixer Termin im Jahreskalender der Schule und für die Acht- bis Zehntklässler eine wesentliche Hilfe für die Wahl des zukünftigen Berufes. In den Jahren zuvor wurde die Messe gemeinsam mit den Schulen des Rheintals und Wutöschingen in der großen Sporthalle veranstaltet, in diesem Jahr war dies pandemiebedingt nicht möglich.

Schon die Tage zuvor wurden die Jugendlichen auf die Messe mit Hilfe des Berufsnavigators vorbereitet. Beim Berufsnavigator handelt es sich um ein spezielles Verfahren, das den Schülern helfen soll, ihre persönlichen Stärken zu entdecken und den richtigen Berufsweg einzuschlagen.

Die Schüler haben Probe-Vorstellungsgespräche mit den Berufseinstiegsbegleiterinnen der Hilfe für Beruf und Leben Waldshut, Barbara Welzel und Nadine Ketterer, geführt. Sie haben den Bewerbungsaufritt bewertet und den Schülern wertvolle Tipps gegeben. Am Messetag erstellte zudem ein professioneller Fotograf Bewerbungsfotos – für die Schüler ein kostenloses Angebot, das von dem Förderverein gesponsert wurde.

Vielfalt an Berufen

Neun Unternehmen, Betriebe und Institutionen präsentierten sich verteilt im Gebäude in den Klassenzimmern, die in getakteten Zeitabständen von jeweils fünf bis sieben Schülern aufgesucht wurden. Das Berufsspektrum war dabei weit gefächert: Handwerk der Metall- und Holzbranche, Landschaftsgartenbau, Pflege und Verwaltung, kaufmännische Berufe genauso wie Berufslaufbahnen bei Polizei und Bundeswehr.

Die maßgebliche Organisatorin Ramona Bartholome, Lehrerin an der Schule, zog insgesamt ein sehr positives Fazit: „Es war ein gewinnbringender Tag für unsere Schüler, die mit vielfältigsten Unternehmen, Ausbildungen und Informationen konfrontiert wurden und dabei kompetente Auskünfte und Antworten erhalten haben.“ Dabei sei der kleinere Rahmen in diesem Jahr mit seiner ruhigen Atmosphäre sicherlich von Vorteil gewesen.

An der Berufemesse in der Realschule waren diese Arbeitgeber vertreten: Holzwerkstatt Griesser, Carforce 79, Gemeinde Klettgau, Klinikum Hochrhein Waldshut, Gartenbau Ritzmann, die Polizei, Bucher Hydraulics, die Bundeswehr und APM.